Principal asesor de Fabricio Alvarado estuvo en celebración de Rodrigo Chaves

Juan Manuel Tirado, principal asesor económico de Fabricio Alvarado, en el evento de Rodrigo Chaves. Foto: Josué Bravo

El economista Juan Manuel Tirado, jefe de asesores parlamentarios del Partido Nueva República (PNR) y principal consejero económico de Fabricio Alvarado, asistió a la celebración del triunfo del presidente electo Rodrigo Chaves, la noche del domingo, en el hotel Radisson.

Consultado este lunes por su presencia en las tiendas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Tirado aseguró que acudió a la concentración como cualquier otro ciudadano y negó haber participado en la campaña de Chaves de segunda ronda.

No obstante, no descartó la posibilidad de formar parte del nuevo gobierno ni la opción de continuar como asesor económico junto al diputado electo Fabricio Alvarado, en la Asamblea Legislativa. Pese a ello, aclaró que aún no tiene ofertas.

“Le voy a hablar con el corazón. Yo entré a la legislatura con don Jonathan Prendas para servirle al país; estuve en la campaña de Fabricio Alvarado con el mismo sentimiento. Soy de origen venezolano y los que hemos perdido una patria no queremos perder una segunda.

“Así que cualquiera que me llame, sea la fracción de Nueva República, sea el gobierno de Rodrigo Chaves, quien me necesite para que el país salga adelante, mi corazón está dispuesto a servir”, manifestó Tirado, quien también es jefe de despacho de Jonathan Prendas,

Sobre su continuidad en Nueva República, afirmó: “No lo sé. El partido no me ha notificado. Bueno, todavía falta mucho tiempo, falta más de un mes todavía. Yo sigo siendo el jefe de despacho de don Jonathan hasta que finalice la gestión legislativa, y me imagino que antes de esa fecha el partido dará los lineamientos de con quién quiere continuar y con quién no”.

Consultado sobre la presencia de su jefe de despacho en la celebración de la victoria de Rodrigo Chaves, el diputado fabricista Jonathan Prendas manifestó que Tirado asistió “en su calidad de ciudadano, no representando a ninguna fuerza o persona en particular”.

Prendas añadió que “el partido aún está en análisis de sus equipos de trabajo y no tenemos conocimiento de quiénes serán los que continúen con la nueva fracción”.

Recién el jueves pasado, Fabricio Alvarado denunció que la campaña del ahora presidente electo, Rodrigo Chaves, les ofreció a dirigentes de Nueva República (PRN) puestos de gobierno y futuras candidaturas a las elecciones municipales, a cambio de que trabajaran en favor de su campaña para la segunda vuelta electoral.

No obstante, el excandidato presidencial y futuro diputado se refirió a los dirigentes regionales en los territorios donde Nueva República concentra apoyo popular. Citó, por ejemplo, los casos de Pérez Zeledón, Sarapiquí, Quepos, Liberia y Guácimo.

En tanto, Tirado afirmó: “Una vez que el candidato que yo apoyé no quedó en segunda ronda, me dediqué a ver el proceso democrático de ambas fracciones y eso hice. También visité el otro comando de campaña (del PLN), pero no tenía ninguna afinidad política”.

Juan Manuel Tirado (izquierda) conversando con Iván Barrantes (centro), Calixto Chaves (de espaldas) y Douglas Caamaño (derecha), durante la concentración del PPSD. (Josué Bravo)

Quien sí se sumó a la campaña de Progreso Social Democrático fue Iván Barrantes, exconsultor del excandidato Fabricio Alvarado en la primera vuelta. Rumbo al balotaje, Barrantes trabajó como asesor de Calixto Chaves, director de la campaña del ahora presidente electo.

Incluso, durante la celebración de la victoria se observó a Barrantes compartiendo con Juan Manuel Tirado y personas allegadas a las tiendas del PPSD.

Estaba conversando también con Douglas Caamaño, quien pagó el envío masivo de mensajes anónimos, con tono amenazante, a fiscales de mesa en todo el país.

[ Dirigente de Rodrigo Chaves pagó mensaje atemorizante para fiscales de mesa ]