Fabricio Alvarado denuncia que Chaves ofrece puestos de gobierno y candidaturas municipales a sus dirigentes

Fabricio Alvarado denunció que la campaña de Rodrigo Chaves les está ofreciendo a los dirigentes de Nueva República (PRN) puestos de gobierno y futuras candidaturas a las elecciones municipales, a cambio de que trabajen en los territorios en favor del Progreso Social Democrático (PPSD), para la segunda vuelta electoral de este domingo 3 de abril.

Los supuestos ofrecimientos de cargos públicos a las estructuras fabricistas habrían ocurrido en cantones como Pérez Zeledón, Sarapiquí, Quepos, Liberia, Guácimo y otros territorios rurales, según aseguró el fundador, excandidato presidencial y diputado electo de Nueva República.

Alvarado, quien descartó desde semanas anteriores dar su adhesión a alguna de las dos candidaturas, manifestó que Rodrigo Chaves actúa con falta de ética en búsqueda de la Presidencia de la República y llamó a sus dirigentes a no caer en sus ofrecimientos políticos.

Mediante un video compartido en sus redes sociales, Fabricio Alvarado dijo que “eso no se vale y yo rechazo esa postura por no ser ética y por no respetarme a mí como excandidato presidencial y al partido que yo represento”.

“De esta manera y sinceramente molesto, hoy le digo a nuestra dirigencia de Nueva República que no aceptemos puestos de ningún tipo y, mucho menos, ofrecimientos de puestos para las elecciones municipales que tenemos en dos años. No nos venderemos por un plato de lentejas, nuestros valores y principios no están en venta.

“A don Rodrigo Chaves y a su gente les digo que así no se juega, que esta forma de hacer política en contra de nuestra organización no es ética ni decente. Por lo que solicito instruya a su gente para que no juegue sucio en contra de Nueva República, para que respeten a los votantes que apoyaron al partido y a mi candidatura.

“Si usted realmente se quiere comer la bronca, cómasela entre los indecisos y en bajar el abstencionismo, pero no en querer quitarnos a nuestra gente, que por dicha, en su mayoría es leal a los principios y valores de Nueva República”, afirmó Alvarado.

El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) todavía no se pronuncia sobre la denuncia pública de Fabricio Alvarado, realizada este miércoles a través de sus redes sociales.

Fuerte apoyo en tres de esos territorios

En las elecciones nacionales del 6 de febrero, Fabricio Alvarado logró reunir el 14,8% del total de sufragios emitidos, con una desventaja de 34.357 votos con respecto a Rodrigo Chaves (16,7%), quien pasó a la segunda ronda electoral junto con José María Figueres (27,3%), de Liberación Nacional (PLN).

De los cantones mencionados por el excandidato, en donde supuestamente la campaña de Chaves estaría ofreciendo cargos políticos a dirigentes fabricistas, Nueva República obtuvo mayoría de votos para presidente en Quepos, Sarapiquí y Guácimo. Alvarado reunió mayor apoyo en las zonas rurales.

“En esta gira que hice a todo el país en estos días, sobre todo a las zonas rurales y costeras, donde Nueva República es muy fuerte, debo manifestar mi indignación y mi molestia por lo que me he encontrado con el movimiento político que representa el señor Rodrigo Chaves”, insistió Alvarado.

El diputado electo aseguró que “yo puedo entender que los líderes de los partidos en pugna les pidan a nuestros dirigentes y militantes su apoyo para el próximo domingo, es un tema lógico, esta es una democracia y esas son las reglas del juego”.

“No obstante, me he topado en diferentes cantones que la gente del partido de Chaves no solo ha pedido apoyar a su candidato, sino que les han ofrecido irse con ellos y les han ofrecido puestos para un eventual gobierno y para las elecciones municipales de 2024″, insistió.

Esta misma semana, el excandidato de Nueva República se desmarcó de un acuerdo firmado entre un grupo de evangélicos y Rodrigo Chaves, en el que el candidato del PPSD se comprometió a eliminar “la ideología de género” del sistema educativo y a revisar los decretos de fecundación in vitro (FIV) y la norma técnica sobre la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro.

Alvarado insistió a sus seguidores que ni él ni Nueva República apoyarán a ninguno de los candidatos presidenciales e instó a revisar la robustez de los planes de gobierno, la seriedad de los equipos asesores y las promesas de Chaves y Figueres para tomar la decisión este domingo.