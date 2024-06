Industriales instan a diputados a aprobar jornadas 4-3

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) instó este miércoles a los diputados a aprobar el proyecto de jornadas laborales 4-3, el cual propone que los empleados trabajen durante 4 días a la semana y descansen 3 días, en horario diurno.

Sergio Capón Brenes, presidente de la CICR, aseveró ante la comisión legislativa de Asuntos Jurídicos que esta iniciativa es importante para proporcionar seguridad jurídica a las compañías de manufactura que ya implementan jornadas continuas de 24 horas.

“Son empresas que necesitan trabajar hoy en día con las jornadas 4-3 porque no tienen otra opción. Con esa inseguridad jurídica, mañana les podrían decir ‘no continúen’. ¿Qué hacemos entonces con esas inversiones y el desarrollo del país?”, cuestionó el jerarca industrial.

Por otra parte, Capón Brenes señaló la necesidad de modernizar el Código de Trabajo, que data de la década de 1940, cuando la producción agropecuaria tenía un mayor peso en la economía nacional.

Según el empresario, esta actualización no solo permitiría a Costa Rica adaptarse a las dinámicas del mercado global, sino que también fortalecería la capacidad para atraer inversiones tanto nacionales como internacionales,

Destacó que en 1946 la estructura productiva del país era considerablemente diferente: la actividad agropecuaria representaba el 37,5% del producto interno bruto (PIB); la industria, el 8,49%; y el comercio, el 14,97%.

En contraste, según señaló, actualmente el sector agrícola contribuye solo con el 4% a la economía nacional, mientras que la manufactura y el comercio aumentaron su participación, con un 14% y un 8%, respectivamente.

“De ahí la imperiosa necesidad de realizar cambios en el marco jurídico. Hoy en día, Costa Rica es una economía pequeña y abierta, cuya generación de empleo depende significativamente de la industria manufacturera y los servicios especializados”..

“Afrontamos una competencia global cada vez más intensa y es crucial mantener e incrementar nuestra competitividad en el mercado. Estamos inmersos en una carrera incesante por integrarnos a las cadenas globales de valor”, agregó.

Indicó que, según una encuesta anual que realiza la Cámara, los consultados señalaron que la disponibilidad de recursos humanos en el mercado y las regulaciones laborales son factores que afectan negativamente su capacidad para competir, especialmente para las compañías ubicadas en zonas francas.

Nuevo proyecto

El presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica expuso su visión del proyecto en la comisión de Asuntos Jurídicos, donde se discute una propuesta nueva de jornadas 4-3 presentada por la diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Dicha iniciativa plantea días laborables de 12 horas por turno. En horario diurno, serían 4 días de trabajo a la semana y 3 de descanso, y en la jornada nocturna, 3 laborables y 4 de descanso.

El texto de Rojas propone eliminar la modalidad en los servicios de salud privada. En cambio, plantea implementar este esquema en trabajos esenciales como manufactura tecnificada, industria de implementos médicos, servicios de apoyo relacionados y servicios corporativos para garantizar operaciones en diferentes zonas horarias geográficas.

Sergio Capón Brenes, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, señaló este miércoles en el Congreso que las jornadas 4-3 no aumentan las horas laborales a la semana. Foto: (Jorge ARCE / LN)

El texto propone que el traslado de trabajadores a este nuevo modelo sea voluntario y contempla un mínimo de 90 minutos diarios para descansos y comidas, considerados como tiempo de trabajo efectivo.

Además, plantea un ajuste en los sueldos para estas jornadas. Por ejemplo, el incremento al salario mínimo sería del 17% en horarios diurnos y del 25,5% en horarios nocturnos o mixtos.

Choque entre empresario y diputada del FA

Durante la comparecencia de este miércoles se registró un fuerte intercambio entre Capón y la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), quien objeta el proyecto de jornadas 4-3.

Alfaro criticó el hecho de que algunas empresas actualmente apliquen jornadas laborales de 12 horas, lo cual consideró una violación a la legislación.

La legisladora insistió en que, al igual que se busca seguridad jurídica para los empresarios, también se debe garantizar lo mismo para los trabajadores, proponiendo además la modernización de la jornada laboral a 6 horas diarias.

“Hablar desde el privilegio implica aceptar que hay personas que sufren y aguantan estas condiciones porque no tienen otra opción. Legalizar lo que actualmente es un delito no es aceptable. En este país, muchas personas trabajan 12 horas en lugares que no respetan las leyes laborales”, reprochó.

Capón calificó los señalamientos como una irresponsabilidad contra los empresarios. Destacó el papel que las empresas desempeñan en la construcción del país, la generación de empleo, la creación de riqueza y el pago de impuestos que financian los salarios de los diputados.

El jerarca industrial instó a quienes se oponen al proyecto a presentar propuestas para mejorarlo en lugar de simplemente rechazarlo.