Gobierno prepara último texto sobre jornadas 4-3 para enviar a Asamblea Legislativa

El Gobierno prepara una nueva redacción del proyecto de jornadas 4-3 para presentarla a la Asamblea Legislativa, a más tardar, el próximo martes 21 de junio.

La ministra de Trabajo, Marta Esquivel, evitó especificar cuáles serían las modificaciones, pero sostuvo que la sustancia del plan será la misma.

Por ejemplo, la definición de las jornadas excepcionales 4-3 se mantendrá tal y como se presentó en el último texto sustitutivo, el cual fue enviado al Congreso el pasado lunes.

“Hay muchos temas de forma y de aclaraciones. Básicamente en eso vamos a trabajar, en poder atender las recomendaciones y las observaciones que se nos hicieron este jueves, pero de fondo no hay algún tema modular.

“La definición de las jornadas 4-3 y anualizada se mantiene en las posiciones ya expuestas, en lo particular y en lo específico. Sobre esos aspectos medulares no se propone ningún cambio”, manifestó la jerarca al término de la última mesa de diálogo sobre este proyecto, realizada el pasado este jueves, en Casa Presidencial.

De acuerdo con la versión más reciente del plan, en jornadas 4-3 los trabajadores deben laborar hasta 12 horas diarias durante cuatro días a la semana, por tres de descanso. Se indica que estos esquemas pueden ser implementados en actividades económicas que mantienen sistemas de producción de 12 horas continuas.

Entre los sectores propuestos para aplicar este nuevo modelo figuran, por ejemplo, la manufactura tecnificada, los implementos médicos, así como los servicios corporativos que deban atender zonas horarias distintas, como lo pueden ser centros de llamadas.

Por otra parte, el texto excluye al sector público de la aplicación de dichas jornadas.

[ Jornadas 4-3: ¿Qué actividades propone incluir y excluir el Gobierno? ]

Pese a que los jefes de las fracciones legislativas acordaron posponer la discusión del plan hasta el 4 de julio, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, afirmó sentirse optimista de que el plan se apruebe antes de que finalicen las sesiones extraordinarias, el próximo 31 de julio, periodo en el que el Ejecutivo domina la agenda legislativa.

“Quisiéramos que este sea un tema primordial. No quisiéramos que pasen las sesiones extraordinarias sin que esto avance, nuestra idea es seguir apoyándolo después de esta fecha si no se pudiera votar. El objetivo es que este proyecto sea Ley de la República antes de que terminen las sesiones extraordinarias”, afirmó Díaz.

La ministra sostuvo que el plan es del agrado de la mayoría de las fracciones parlamentarias y que, de todas formas, los congresistas podrán aplicar modificaciones a la propuesta que presentará el Poder Ejecutivo.

[ Gobierno termina diálogo sobre jornadas 4-3 con meta de aprobar plan en sesiones extraordinarias ]

Quedan vacíos

Los diputados Jonathan Acuña y Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), aseguraron que la propuesta del Gobierno todavía quedan vacíos.

“Quedan múltiples problemas graves en el texto. Siguen discusiones pendientes. Hay una especie de promesa en el texto de fortalecer las redes de cuido, pero eso es insuficiente a todas luces”, afirmó Acuña, jefe de la bancada frenteamplista.

“Además, hay un asunto medular, porque nos quedó absolutamente claro que hay una intención de que estas jornadas no se remuneren de la misma forma para nuevas personas trabajadores de la forma como se remuneran hoy, que son 8 horas ordinarias y 4 horas extraordinarias que se pagan 1,5 veces”, aseveró.

De acuerdo con el congresista, él consultó directamente a la ministra de Trabajo si el Poder Ejecutivo se comprometía a que ese modelo de remuneraciones se mantenga. “Ella me dijo que no podía asegurarme que así fuese en el texto”, afirmó Acuña.

Consultada sobre la posición del Frente Amplio, la diputada Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dijo esperar que dicha agrupación no bloquee la iniciativa pues, según dijo, se le escucharon todas sus inquietudes sobre el plan.

“Mire, yo creo que el Frente Amplio no tendría ninguna razón para obstaculizar este proyecto porque se han escuchado todas sus observaciones y sugerencias; algunas muy valiosas. Nos han ayudado a mejorar montones el texto, sin embargo, yo no puedo hablar por ellos, no sé cuál va a ser su actitud”, comentó Cisneros.

Antes de entregar el texto definitivo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) informó de que realizará una revisión exhaustiva de un criterio emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el proyecto.