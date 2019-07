“Hay una situación, hay un malentendido, mucha gente dice que yo represento, a mí me tocó manejar la mesa y atender la prensa, yo no represento a un sector ni al pueblo de Costa Rica. Ese derecho solo puede hacerlo el presidente de Costa Rica. Por otra parte, sí te diré que, en este momento, yo no podría decirte nada, acabo de conversar con el viceministro (prefirió no decir), estamos abiertos a dialogar”, señaló Alpízar sin confirmar si los bloqueos se acabarían.