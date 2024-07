Gilbert Jiménez anunció sesión privada sobre cárceles de carpas con ministro, pero se retractó en Presidencia

Gilbert Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, afirmó en horas de la mañana que había acordado con el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, efectuar una sesión privada con el foro para explicar la propuesta del gobierno de emplear carpas como parte de la infraestructura penitenciaria del país; sin embargo, horas después, cambió su versión durante una visita a Casa Presidencial.

Inicialmente, en el Congreso, Jiménez dijo que había conversado con el ministro del tema y que este le había solicitado que el encuentro se realizara de forma privada. El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) hizo las manifestaciones durante una conferencia de prensa, en la que rindió un informe sobre el trabajo de la comisión, en compañía de la diputada independiente Gloria Navas.

Al final de la reunión, el diputado del PLN se trasladó a Casa Presidencial para participar en la firma de una ley y, allí, grabó un video en el que aseguró que el titular de Justicia no se refería a una sesión privada con los diputados de la Comisión de Seguridad, sino a una reunión entre él y Gerald Campos, “para que posteriormente, si era necesario, traerlo para que explicara todo el proyecto y el programa que se iba a realizar”.

Cuando La Nación consultó al Ministerio de Justicia por qué el ministro pedía una sesión privada en vez de una pública, la institución envió el video del diputado liberacionista como respuesta.

En la conferencia de la mañana, Gilbert Jiménez había exigido una retractación al presidente legislativo, Rodrigo Arias, por decir que los proyectos de seguridad han avanzado poco.

LEA MÁS: Gobierno pretende instalar cárceles en carpas

Las declaraciones iniciales

El diputado Gilbert Jiménez se retractó en un video enviado por el Ministerio de Justicia, sobre declaraciones sobre una sesión privada con Gerald Campos, para explicar las cárceles de carpas. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Jiménez brindó las declaraciones sobre la sesión privada, luego de que Gloria Navas tomara la palabra durante la conferencia de prensa celebrada en la Asamblea Legislativa, para recomendar que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico convoque al jerarca de Justicia y Paz, a una audiencia sobre el plan del gobierno para construir cárceles con carpas.

“Don Gilbert, ¿sabe a quién hay que traer ahora? Al ministro de Justicia (Campos) para que nos explique lo de las carpas. Porque si quieren que pasemos leyes, leyes y leyes, como en cantidad comercial, que no es lo apropiado, pues también tienen que hacer cárceles. ¿De dónde sacaron esa historia de las tiendas de campaña? Que nos lo expliquen”, expresó la parlamentaria.

-Gilbert Jiménez: “Ahí, bueno, yo conversé con don Gerald, quedamos en hacer una reunión privada, doña Gloria, él me pidió que fuera privada”.

-Gloria Navas: “¡Nombre, hagámosla pública!”.

-Gilbert Jiménez: “No, él quiere informarnos sobre lo que está trabajando. Que la propuesta que tienen no es a corto plazo, es a dos años plazo, más o menos, que estarían planteando. En todo caso, tiene razón doña Gloria, vamos a traerlo para que haga rendimiento de cuentas y de información sobre la labor que están haciendo y cuáles son diferentes acciones y el plan de trabajo con respecto a tener mayor capacidad carcelaria en el país”.

No obstante, en Zapote, el verdiblanco afirmó: “Quiero dejar claro y por supuesto, para que no haya mala interpretación, que cuando hablé de tener una reunión privada con don Gerald con respecto al sistema carcelario, era tener una reunión nuestra, no en comisión, en la cual él me iba a ampliar y me iba a dar detalles”.

“A eso se llamaba a tenerlo en privado, no que se tenía que hablar temas diferenciados o temas confidenciales, o cosas por el estilo. Es una sesión de trabajo con él, para poder ampliar y no tener limitaciones en cuanto a tiempo, en cuanto a preguntas y espacio, y tener realmente cuál va a ser la estrategia para resolver el tema carcelario del país, a eso me estaba refiriendo”, añadió.

Gilbert Jiménez cambia versión sobre reunión privada con ministro de Justicia

Exministro expuso detalles del plan

La propuesta del Poder Ejecutivo fue expuesta en un oficio enviado por el exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez Torres, al ministro Gerald Campos, tan solo unas horas después de que se anunció su despido.

En la nota, Sánchez expresó su rechazo a la iniciativa por considerarla “una decisión alejada de una posición sensata”. Mencionó que estas estructuras serían más vulnerables a daños por parte de los privados de libertad e, incluso, al ataque de comandos, en comparación con cárceles de concreto y acero. Declaró que está probado que su mantenimiento es costoso.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves defiende las cárceles de carpas

Por su parte, Campos afirmó que la sobrepoblación penitenciaria está llegando al 118,75%, y que el Estado no cuenta con el presupuesto necesario para construir cárceles nuevas ni puede esperar el tiempo que estas requieren para levantarse. Igualmente, se espera que las necesidades de espacio se incrementen con la aprobación de leyes por parte de la Asamblea Legislativa, para atender el problema de inseguridad.

De acuerdo con el jerarca, el proyecto tendría un costo inferior a los ¢5 millones por privado de libertad y podría implementarse seis meses después de su adjudicación. Argumentó que la construcción de un nuevo centro penitenciario requeriría una inversión de más de ¢47 millones por recluso y tardaría tres años en completarse.

LEA MÁS: Ministro de Justicia alega que modelo de carpas penitenciarias costaría menos de ¢5 millones por reo