“Por supuesto que en redes sociales yo me puedo poner a contestar preguntas, pero ahí yo tengo a mi disposición herramientas para filtrar lo que quiero que me pregunten o lo que quiero contestar. Como pasa, por ejemplo, en las ruedas de prensa en las que yo escojo que solo fulanito y menganito me van a hacer preguntas, o solo voy a admitir dos preguntas. Estas cosas no pasan en dictaduras; pasan en democracias.