“En cuanto a este informe del garante ético, hace rato que estos garantes dejaron de serlo. No se puede tener una posición acomodada a la hora de referirse a los casos. Un garante ético tiene además la obligación de criticar al mismo gobierno que lo ha puesto en esa posición. Lo que en realidad me preocupa es que no veo señales positivas del partido que históricamente ha promovido la ética y la transparencia”, recalcó Masís.