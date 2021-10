Ganará las elecciones quien sea responsable porque la gente sabe quién es hipócrita, dice Carlos Alvarado

El presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó este lunes que ganará las elecciones del 2022 el candidato “que sea responsable”. La declaración surgió cuando se le consultó cuál será su estrategia a partir de noviembre con los proyectos de ajuste fiscal de la agenda negociada con el FMI, en plena campaña electoral.

“Voy a decírselo así: quien sea responsable gana la elección, porque la gente aquí sabe quién es hipócrita”, manifestó Alvarado, luego de visitar el vacunatorio del Hospital Nacional de Niños.

El mandatario apeló a la responsabilidad de los candidatos presidenciales y de los diputados de cara a los ajustes de impuestos incluidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De lo contrario, insistió Alvarado, el próximo gobernante recibirá al país en crisis.

“Más del 70% de la gente no sabe por quién votar. Quien sea sincero gana, se lo pongo así. Entonces que sean sinceros, pero esto tiene que salir; sino es un problema para el país. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, pero hay cosas que no están a mi alcance; hay cosas que me trascienden y ahí es donde otros actores tienen que ponerse la camiseta del país.

“Este mes va a ser decisorio para los próximos cinco años de Costa Rica. Si en noviembre de 2021 no hacemos la tarea, los próximos cinco años lo van a resentir”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con Carlos Alvarado, el Poder Ejecutivo priorizará la aprobación del Presupuesto Nacional de 2022, la agenda con el FMI, el fondo de avales para otorgar créditos a empresas golpeadas por la pandemia y el plan para prohibir la exploración de petróleo.

Las sesiones extraordinarias, en las que el Poder Ejecutivo toma el control de parte de la agenda legislativa, empiezan el 1.° de noviembre y se extenderán hasta el 31 de enero de 2022.