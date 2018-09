No quisiera ponerlo en bueno o en malo; es una jugada que posiblemente se necesitaba, no tengo la información, es una jugada que tiene costos de imagen importantes, que tiene un riesgo financiero importante, no quisiera ver un trillo entre el Ministerio de Hacienda y el BCCR para prestarle plata, pero me parece que uno entiende que, en un determinado momento, no es una solución a largo plazo. No creo que sea una solución permanente. Son condiciones de emergencia.