Fiscalía negó tener informe técnico de ‘megacaso’, pero Nogui Acosta insiste en lo contrario

“Ahí tiene que estar”, dijo este miércoles el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, cuando se le consultó por qué no está en la Fiscalía el informe técnico que respaldó el traslado, al Ministerio Público, de una denuncia anónima sobre un presunto “megacaso” de evasión en contra de una sociedad del empresario Leonel Baruch, accionista de CRHoy y del Banco BCT.

Por su parte, ante una solicitud de información de la Sala IV, la Fiscalía informó de que Hacienda no entregó informe técnico alguno.

Nogui Acosta: 'Tiene que existir, hay una valoración de que existe'

El 31 de enero, bajo juramento en el plenario legislativo, Acosta dijo que sí existía un informe que determinó un delito fiscal, pero cuatro meses y medio después, el documento no aparece. El jerarca anunció el caso en conferencia de prensa, diciendo que se trataba de un banco, lo cual no se menciona en la denuncia anónima.

-El 31 de enero, bajo juramento, usted dijo que sí existió el informe técnico para determinar que existía un delito fiscal en el caso de esta empresa de Leonel Baruch. ¿Dónde está ese informe, existe? Usted lo dijo bajo juramento.

-Efectivamente, existe. Está y yo no puedo decirle más que cumplí con mi palabra, que dije la verdad.

-¿Dónde está, porque en el expediente judicial no está? El informe que hay es el que dice ‘no hay delito, archívese’. ¿Dónde está el que sí lo dice?

-Mire, hay dos cosas que tenemos que separar. El anuncio que se hace, basado en las potestades que tiene la ley, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para mandar al Ministerio Público aquellos delitos de un monto muy alto; y lo segundo es el trámite judicial que tiene. De ese, yo no tengo conocimiento, ni voy a entrar en eso, porque me está vedado por la misma ley.

-Aunque el propio Ministerio Público diga que ese informe no está ahí.

-Es una cuestión del Ministerio Público. No puedo Saber, yo no puedo llegar a revisar el expediente. No lo sé. El que es indiciado lo puede revisar, y él sabrá las cosas que quiere informar, pero yo no.

-Usted dice que ahí tiene que estar.

-Ahí tiene que estar. O existir, porque efectivamente hay una valoración de que existe.

-Usted se lo dijo a la diputada Kattia Rivera, bajo juramento.

-Claro que sí, sí señor. Por supuesto.