“Él se puso frente a mí, se atravesó en la puerta que se encontraba cerrada, yo soy más alta que él, sin embargo, él me agarró la cabeza, yo andaba cabello suelto, me agarró, me acercó a la fuerza al cuerpo de él, luego con una de sus manos me tocó mis senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en contra de mi voluntad, yo me quité, yo me quedé congelada, no sabía que decirle, lo único que se me ocurrió decirle fue ‘Don Oscar, ya tengo que irme’, me acerqué a la puerta, él no me hizo ni me dijo nada más, él lo que hizo fue apartarse, yo me quedé en shock, no esperaba algo así de una persona tan reconocida y a quien yo admiraba muchísimo”, dice la denuncia.