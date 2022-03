Estudiante escupió a policía y se desató pleito en Liceo de Escazú, dice directora

Un nuevo hecho de violencia protagonizado por colegiales se registró este miércoles en las afueras del Liceo de Escazú, en San José. En redes sociales circuló un video en donde se ve a un estudiante de ese centro educativo enfrentándose a golpes con un oficial de la Fuerza Pública.

Según explicó Ana Rodríguez, directora de ese colegio, recibieron información de que personas externas al Liceo iban a esperar a unos alumnos para golpearlos. Por esta razón, las autoridades del colegio activaron el protocolo y solicitaron ayuda a la Fuerza Pública para que se hiciera presente a la hora de la salida de clases con el fin de evitar el pleito y que se le diera protección a los estudiantes.

Además, se realizó una salida escalonada por niveles. El problema es que los estudiantes se quedaron en las afueras del Liceo, pues también tenían conocimiento de que se iba a dar un enfrentamiento.

“Cuando los estudiantes se sintieron un poco frustrados de la situación, uno la emprendió con un policía, lo escupió y ahí realmente fue donde el policía actuó de la manera que lo hizo. En el video, el policía que tiene al muchacho es de la Fuerza Pública; ese oficial se cayó y entre cinco estudiantes lo agarraron a patadas y, a otro oficial, le arrancaron hasta el apellido, o sea, el de la camisa”, dijo Rodríguez.

El policía y el alumno se enfrentaron y los demás estudiantes intentaron defender a su compañero y hacer que lo soltara; otros gritaban improperios contra los oficiales.

Rodríguez agregó que la Policía Municipal de Escazú llegó a apoyar como refuerzo. Dijo que la situación se controló a eso de la 1 p. m. y después se procedió a hablar con la mamá del alumno y están a la espera de si los oficiales interponen una denuncia.

Mónica Montenegro, supervisora del Ministerio de Educación Pública (MEP), estaba en el Liceo al momento de los hechos, dijo que los oficiales les decían a los alumnos que se fueran a sus casas y que fue cuando uno de los muchachos reaccionó. Al ver el pleito, los funcionarios salieron para contener la situación.

“Estamos en el proceso de investigación de los hechos”, dijo la supervisora.

En las últimas semanas y con el regreso a la presencialidad, la violencia en los centros educativos se ha hecho más evidente.

La semana anterior hubo una riña entre los alumnos del Instituto de Alajuela; 23 estudiantes tuvieron que ser trasladados al Hospital San Rafael, en Alajuela, por diferentes tipos de lesiones, la mayoría de los afectados fueron mujeres.

Además, ocho alumnos del Liceo Vicente Lachner, en Cartago, fueron suspendidos por 10 días por su participación en riñas y agresiones registradas las semanas anteriores.

Gabriela Valverde, directora de Vida Estudiantil del MEP, declaró la semana anterior que, al volver el curso lectivo a la presencialidad, luego de más de dos años de estar en una modalidad virtual debido a la pandemia de covid-19, los estudiantes viven un proceso de readaptación junto a sus compañeros y docentes.

“Es claro que influye esta situación de aislamiento, de años de no verse o casi no verse con sus compañeros y compañeras, de muy poca relación, de muy poco contacto físico. No solo es que tienen dos años de verse, es que, en algunos casos, no conocen a nadie o no conocen a sus docentes o las normas del centro educativo

“Definitivamente, esta carencia puede generar dificultades para relacionarse, para el manejo de emociones y conflictos”, aseveró Valverde.