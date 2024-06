Embajador Pablo Heriberto Abarca rehúsa venir al país a comparecer

'No me voy a referir', dijo insistentemente Pablo Heriberto Abarca

El embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, rechazó venir al país para comparecer presencialmente ante los diputados de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos, este jueves 6 de junio, tal como aprobaron los miembros de este órgano legislativo.

Así consta en una carta enviada por el exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) este lunes, donde alega que no se presentará a la audiencia para evitar la suspensión de “compromisos agendados dentro del territorio mexicano, indeclinables y propios del ejercicio” de sus funciones.

El jueves pasado, en audiencia virtual, el diplomático rechazó responder preguntas relacionadas sobre la reunión en que él habría revelado a la diputada socialcristiana, Vanessa Castro, que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, le solicitó contactarlo con el dueño de la televisora para la cual ella trabajaba por servicios profesionales.

Los legisladores indagan si Chaves y Abarca influyeron para que la compañía cesara a la congresista opositora, como una represalia por sus posiciones políticas.

Asimismo, el embajador se negó a responder a si sostuvo reuniones con representantes de la constructora mexicana Tradeco o si el mandatario le solicitó hacer alguna gestión con esa firma, luego de que La Nación dio a conocer que la Fiscalía General de la República investiga un posible tráfico de influencias para trasladar a esta compañía el contrato de ampliación de los 50 kilómetros entre Barranca y Limonal, así como los cuatro carriles de La Angostura.

Abarca alegó que, en la moción para convocarlo de nuevo, los diputados incluyeron el tema de Tradeco y él desconoce los hechos al respecto.

“En virtud de que ya respondí en forma debida los cuestionamientos formulados en relación con la situación personal laboral de la señora diputada, que es la razón por la que se me citó anteriormente, y por no guardar dicha denuncia relación alguna con los objetivos de esta honorable comisión, es pertinente que el suscrito justifique no presentarme en forma presencial a dicha audiencia”, respondió Abarca.

Noticia en desarrollo

