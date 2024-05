‘No me voy a referir’: Embajador evade preguntas sobre constructora mexicana Tradeco

“No me voy a referir, no me voy a referir, no me voy a referir”. Esa fue la reiterada respuesta de Pablo Heriberto Abarca, embajador de Costa Rica en México, cuando se le consultó si ha sostenido reuniones con representantes de la constructora mexicana Tradeco o si el presidente de la República, Rodrigo Chaves, le solicitó hacer alguna gestión con esta compañía.

'No me voy a referir', dijo insistentemente Pablo Heriberto Abarca

El martes de esta semana, La Nación publicó que la Fiscalía General de la República investiga un posible tráfico de influencias para dejar en manos de Tradeco el contrato de ampliación de los 50 kilómetros entre Barranca y Limonal, así como la construcción de cuatro carriles en los 2,9 kilómetros de La Angostura, en Puntarenas. La firma mexicana logró conversar directamente con el mandatario.

Este jueves, el embajador tenía una comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. En ese foro, la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Kattia Cambronero, le preguntó si el representante de Tradeco, Yves Loustalot Laclette, estuvo en la embajada. Abarca rehusó contestar.

Este empresario confirmó haber tenido varias reuniones en Casa Presidencial con el presidente de la República, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador Jiménez y representantes de la empresa H Solís, para hablar sobre la cesión del contrato.

Igualmente, el embajador rechazó aclarar si el presidente Chaves le hizo alguna solicitud formal para contactar a representantes de la empresa.

“Es que no comprendo cuál es el objetivo (de la pregunta), porque yo estaba convocado para una temática que no tiene nada que ver con esto”, reclamó Abarca, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La diputada le replicó: “No veo por qué no pueda responder una consulta que es parte de su función, no entiendo por qué se abstiene. Usted es un funcionario público que le rinde deber a todos los costarricenses”.

Abarca fue llamado por el foro legislativo para una nueva sesión, a la que tendrá que asistir de forma presencial, por la molestia que generó su negativa a contestar las preguntas.

Si bien Abarca fue convocado por la comisión para que se refiriera a las gestiones que realizó para contactar al dueño de la empresa de la televisora que cesó a la congresista Vanessa Castro, del PUSC, la diputada Cambronero indicó que, al tratarse de un funcionario público, está obligado a rendir cuentas sobre todas sus actuaciones.

Empero, para evitar problemas, la congresista solicitó al foro ampliar el ámbito de la convocatoria, para incluir lo relacionado con Tradeco, y poder interrogar al embajador en la próxima sesión.

Los hechos investigados

La Fiscalía General tramita su pesquisa bajo el expediente 23-000038-0033-PE. Por esta misma causa, están bajo investigación el exjerarca Luis Amador y el ahora ministro del MOPT, Mauricio Batalla Otárola.

El proceso busca determinar si hubo presiones por parte de Chaves, Amador y Batalla para que la Unidad Ejecutora a cargo de la obra en Barranca-Limonal y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financista del proyecto, aprobaran que el contrato, valorado originalmente en $182 millones (¢91.520 millones aproximadamente), pasara del consorcio Estrella-H Solís, el cual inició la obra, a Tradeco.

Como parte del proceso, en enero anterior, se realizó un secuestro de información en las oficinas del MOPT, ubicadas en San José. Hasta ahora, no está clara la forma en que Yves Loustalot Laclette logró acceder al presidente y concretar varias reuniones en Casa Presidencial.

Loustalot confirmó a este diario que tuvo “varias” citas en Casa Presidencial y que las consiguió luego de enviar una carta a Amador.

La oficina de prensa del Ministerio confirmó que el despacho del exministro Amador sí recibió, el 16 de diciembre de 2022, una nota de parte del empresario mexicano en la que pedía un encuentro para mostrar sus “capacidades” y hablar de la cesión. Empero, aseguran que dicha comunicación nunca fue contestada.

A pesar de que ello, Loustalot fue atendido en Casa Presidencial por Chaves y Amador, según confirmó en una entrevista telefónica realizada el pasado 23 de abril. Los registros migratorios muestran que Loustalot ingresó al país, por primera vez, el 22 de diciembre, seis días después de enviar el oficio a Amador. Luego, vino seis veces más; dejó de venir el 24 de mayo de 2023.

Ejecutivo no ha negado reuniones con Tradeco

El presidente de la República aún no responde varias consultas enviadas por este medio desde el lunes pasado, con respecto a este tema. Entre las interrogantes están si conoce al empresario mexicano, cuántas veces se reunió con él y cuál fue su participación en esas reuniones.

Por su parte, Mauricio Batalla dijo que no conoce al mexicano y que, para diciembre de 2022, él era director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad y no estaba relacionado con la ampliación de la vía Barranca-Limonal. En sus declaraciones, Batalla no negó las reuniones entre el presidente Chaves, Amador y el representante de Tradeco.

En marzo de 2023, Tradeco logró una carta de entendimiento con H Solís para la cesión de la obra. El 22 de abril de 2023, la Unidad Ejecutora del proyecto recibió la solicitud de cesión del contrato por medio del oficio CR1-1253-2023 y, el 22 de mayo de 2023, la solicitud fue rechazada porque Tradeco no cumplía con los criterios técnicos, financieros y de experiencia.

La evaluación fue liderada por William Abarca, coordinador general de la Unidad Ejecutora. El traslado de esa solicitud a la Unidad Ejecutora se hizo un día después de que Loustalot visitara Costa Rica por quinta ocasión, ya que el historial migratorio muestra que ingresó el 20 de abril y salió el 21 abril de 2023.