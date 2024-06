Embajador admite conocer a personeros de Tradeco, empresa mexicana que procuró contrato en Presidencia

El embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, admitió que conoce a los representantes de la constructora mexicana Tradeco, la cual consiguió reuniones en Casa Presiencial en busca de que le cedieran un contrato valorado originalmente en $182 millones para la ampliación de 50 kilómetros de carretera entre Barranca y Limonal, así como los cuatro carriles de La Angostura.

Por el caso de Tradeco, la Fiscalía General de la República investiga al presidente de la República, Rodrigo Chaves; al ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla; y al exministro de esta misma cartera, Luis Amador. El expediente versa sobre un supuesto tráfico de influencias.

Este jueves, en la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, los diputados cuestionaron al embajador si intervino en el acercamiento entre el gobierno y Tradeco.

Ante una pregunta de la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), Pablo Heriberto Abarca admitió que ha coincidido en reuniones con los representantes de la constructora mexicana. Sin embargo, negó que estas personas hayan visitado la embajada costarricense.

Yves Loustalot Laclette, representante de la empresa mexicana, confirmó a La Nación haber tenido varias reuniones en Casa Presidencial con Chaves, Amador y representantes de la constructora costarricense H Solís, para hablar sobre la cesión del contrato, pero dijo no recordar las fechas.

Kattia Cambronero también consultó al embajador si participó en la negociación del contrato de Barranca-Limonal con Tradeco, pero Abarca dijo no tener idea de a cuál negociación se refería.

El diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), le preguntó a Pablo Abarca si le informó al canciller de la República, Arnoldo André, sobre las reuniones que mantuvo con personeros de Tradeco.

“Nada más se trasladó información, no hay mayor trascendencia”, contestó el embajador. Cuando Nicolás repitió su consulta, Abarca dijo que no le informó al canciller porque no era necesario.

La Nación le preguntó al diplomático si en algún momento se reunió con Yves Loustalot Laclette, a lo cual respondió: “Probablemente, no preciso”.

Diputados pedirán a México registros de ingreso a casa de la embajada

Durante la audiencia, los congresistas tuvieron constantes enfrentamientos con Abarca, debido a que, según el diplomático, no existen registros de quiénes ingresan a la Embajada de Costa Rica en México. La diputada Cambronero le solicitó al exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) que le proporcionara la lista de todas las personas que han visitado su oficina, pero Abarca indicó que no existen esos datos.

“En la Embajada no se lleva bitácora, porque yo no le voy a pedir a un embajador que firme una bitácora para ir a una reunión previamente agendada. En el consulado, lo que existe es un registro de las personas que solicitan la cita por correo. Eso es lo que viene en la respuesta que yo le voy a dar por correo”, declaró el compareciente.

El legislador del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, preguntó a Abarca cuándo se instauró la costumbre de no llevar bitácoras de ingreso en la embajada costarricense.

“Por lo menos desde que yo estoy al frente de la misión diplomática, así ha sido”, reconoció el embajador.

De inmediato, Acuña le consultó si tiene registros de las personas con las que se reúne en la casa en la que vive en México, la cual es propiedad del Estado costarricense y se usa para que la habite el embajador de turno.

“En la casa no se lleva registro, porque es la casa de habitación del embajador de Costa Rica; es mi casa, es para el resguardo de mi familia”, dijo Abarca, quien negó que reciba en su vivienda visitas relacionadas con su trabajo.

El diputado del Frente Amplio le recordó al embajador que, en esa misma casa, él recibió la visita de los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro, Carlos Felipe García y Leslye Bojorges. Según Castro, en esa ocasión, en abril del 2023, Abarca le confesó que el mandatario Rodrigo Chaves le pidió hacer gestiones para que ella perdiera un contrato de servicios legales que mantuvo con la televisora Repretel durante 18 años.

“Señor embajador, si usted en su casa realiza reuniones en su función de embajador, sin lugar a dudas son de interés público”, indicó Acuña, a lo cual Abarca rebatió que, en su hogar, solamente recibe visitas personales.

No obstante, cuando el diputado Acuña le preguntó si hubo más invitados en la reunión que mantuvo con Castro, García y Bojorges, Abarca se negó a responder.

“Yo no me voy a referir porque no vengo a decirle quién entra a mi casa o quién no. No tengo por qué decirle”, aseguró.

El legislador frenteamplista lo rebatió e indicó que las reuniones del embajador con los diputados deben ser de conocimiento público.

“¿A quién le quiere tomar le pelo? Usted no quiere responder cuáles otras personas estaban presentes en la reunión; si no quiere responder, dígalo”, reclamó el diputado.

La posición de Acuña fue respaldada por Cambronero: “Señor embajador, estamos hablando de bienes del Estado. No es su casa, es un bien del Estado. Usted es embajador de Costa Rica, no se puede desligar de ese cargo a las 5 de la tarde; usted tiene que dar respuesta por lo que ocurre ahí, le estamos preguntando por temas que tienen que ver con su función”.

Posteriormente, tomó la palabra la congresista Dinorah Barquero, del PLN, quien anteriormente se desempeñó como cónsul en México durante cinco años.

“Yo he sido funcionaria del Servicio Exterior y conozco claramente cuál es el funcionamiento. El Gobierno mexicano lleva la lista de quiénes ingresan a la embajada y a la casa del embajador, siempre hay una bitácora. Es imposible que usted venga a querer tomarnos el pelo, usted sabe que el gobierno mexicano anota quién entra y quién sale”, aseveró la diputada.

Por ese motivo, los diputados aprobaron por unanimidad una moción para solicitar al Gobierno de México una copia del registro de ingresos a la casa que utiliza Abarca en ese país.

