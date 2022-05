Ella es Mery Munive, futura vicepresidenta y coordinadora del sector social

Mery Munive, segunda vicepresidenta de la República a partir del 8 de mayo. Foto: (Jose Cordero)

Mary Munive Angermuller, de 41 años y conocida como Mery Munive, se convertirá el domingo en segunda vicepresidenta de la República y en coordinadora del sector social.

Ella es doctora especializada en Medicina Familiar y Administración de Servicios de Salud. Creció en un hogar de padres migrantes, originarios de Perú.

Nació en 1981 en San José; asistió al Conservatorio Castella y se graduó de secundaria en el Liceo Mauro Fernández, en Tibás. Su alma mater es la Universidad de Costa Rica (UCR) y su centro laboral, los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La especialista en temas de salud conoce los pasillos de varios hospitales nacionales, en los que ha trabajado desde hace más de una década, como el Mexico y el San Rafael de Alajuela; en este último, llegó a desempeñarse como directora general interina.

Karen Rodríguez Segura, directora general del hospital alajuelense, la describió como una persona comprometida con su vocación y relató:

“La doctora Munive Angermuller realizó en dos oportunidades la sustitución de la dirección médica del Hospital San Rafael de Alajuela. Aunque fueron pocos días, destacó su sentido de responsabilidad y compromiso por mantener al día los asuntos del despacho, así como la atención de las situaciones que se presentaron en ese momento.

“Previamente a esos ascensos, se destacó en el hospital como parte del equipo de acompañamiento nombrado por la Gerencia Médica en la figura del entonces gerente doctor Mario Ruiz”, explicó Rodríguez.

La vicepresidenta electa también estuvo a cargo de varios procesos como la gestión de las camas del centro y, con la llegada de la pandemia, fue parte del equipo especial dedicado a la reconversión de recintos para atender pacientes con covid-19.

En el Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED) de la CCSS, desarrolló una modificación del servicio de urgencias para la atención diferenciada de los pacientes respiratorios.

Munive también coordinó trabajos interdisciplinarios en los centros de salud de Zarcero, Palmares y San Ramón.

Su ingreso a la política

Esta doctora recibió la oferta para el puesto de vicepresidenta dos semanas antes de que el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) efectuará la asamblea nacional en que fue designada candidata, en setiembre del 2021. Así lo relató a La Nación en aquel momento.

Según comentó, inicialmente fue contactada por una colega, entre julio y agosto del 2021, a fin de que le ayudará al PPSD con propuestas de salud para el plan de gobierno.

La nueva vicepresidenta incluso pensó en abandonar la campaña electoral, cuando en agosto trascendió la sanción por acoso sexual que le impuso el Banco Mundial al futuro mandatario, pero finalmente desistió de la idea.

“Cuando salió cierto escandalillo por ahí yo dije ‘no quiero saber nada más, aquí le entrego mi trabajo, pero yo no me involucro, yo tengo ciertos valores que resguardar y yo no quiero involucrarme en esto’. Posteriormente, el mismo don Rodrigo dijo que ocupaba explicarme qué fue lo que sucedió. Todas las personas tenemos nuestra historia que contar”, comentó.

Munive dijo que decidió seguir adelante con sus propuestas para la campaña y, posteriormente, fue llamada por Chaves para que se postulara al cargo de vicepresidenta.

“Yo le mencioné que en ningún momento yo me veía en un papel político”, dijo. Luego de mucha meditación y de conversaciones con personas cercanas, aceptó la propuesta luego de haber tenido dos conversaciones con el hoy presidente electo.

Llamada de atención por las pijamas

A la vicepresidenta electa también le correspondió hablar con Rodrigo Chaves cuando el entonces candidato del PPSD aseguró que los médicos andaban en “pijamas” en las guardias.

“Yo hablé con don Rodrigo y le dije ‘vea lo que está saliendo y vea lo que usted está diciendo’. Entonces me dijo ‘usted sabe que yo no pienso así, ¿Qué hacemos para informar adecuadamente a la gente?’.

“Yo le dije que grabara un audio diciendo lo que realmente piensa, entonces se graba un audio para eso, pero desafortunadamente esa aclaración no se realizó tanto como esta otra (la declaración sobre uso de pijamas)”, recordó en ese espacio radiofónico.

Trabajar por la tercera edad

“Mi énfasis es mucho en el sector salud, ese es mi expertise y conocimiento, pero basada en ese conocimiento y que soy especialista en Medicina Familiar, que he visto muchas necesidades de salud, no viéndolo cómo la enfermedad o la carencia del Estado en temas de salud, sino desde el punto de vista integral; hay muchas necesidades que se deben solventar”, explicó Munive el día de la asamblea nacional.

La vicepresidenta electa comentó que se debe hacer énfasis en la calidad de vida en la tercera edad, pues, si bien el país tiene una alta longevidad, muchos adultos mayores viven en la pobreza.

“Una de las cosas que nos importan más es por supuesto la sostenibilidad de nuestro sistema de salud; con esta pandemia llegaron a relucir muchas de las debilidades que se encuentran y que hay que ver cómo se van resolviendo”, agregó en setiembre.

El pasado mes de febrero, Munive comentó en Noticias Columbia que una de las propuestas que lleva al Gobierno es crear un expediente médico digital, similar al que actualmente existe, pero que esté centralizado para que pueden acceder instituciones como el Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), por ejemplo, e instituciones privadas. De esta forma, sostuvo, se podría dar trazabilidad a todos los pacientes del país.

En el caso de la polémica surgida sobre la propuesta para llevar diversos temas referendo, la especialista en salud aseveró:

“No es esa la mística, no es esa la línea trabajo, tenemos la intención de poder utilizar todas las herramientas constitucionales que nos brinda este país para poder generar los cambios. Hay un procedimiento que hay que darle continuidad para poder alcanzar el objetivo; si es un referendo, se hará un referendo, pero no es gobernar mediante referendo”, expresó en la entrevista realizada por Columbia.