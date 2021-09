Candidatura de Welmer Ramos en aprietos por error en elección de vicepresidentes

La candidatura presidencial de Welmer Ramos por el Partido Acción Ciudadana (PAC) entró en aprietos. La agrupación política deberá repetir el acto de ratificación de sus candidatos a la vicepresidencia, a más tardar el 3 de octubre, para poder presentarse a las elecciones nacionales de 2022.

Esto se debe a que la designación de la exdiputada Emilia Mora y del ex viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, como parte de la fórmula presidencial de Welmer Ramos, se realizó de forma pública, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió de que la votación debe ser secreta.

De acuerdo con el director del Registro Electoral del TSE, Héctor Fernández, el partido informó al órgano electoral que realizará de nuevo el acto para subsanar algunos posibles errores en el proceso de designación de candidatos.

“Lo que le puedo confirmar es que ellos solicitaron la fiscalización de una asamblea, se les autorizó y es este fin de semana. De acuerdo con lo conversado con ellos y el departamento de Registro de Partidos Políticos, dentro de los temas precisamente estaba eso, tocar el punto de la elección de los vicepresidentes”, afirmó Fernández.

La repetición del acto también fue confirmada por Sebastián Urbina, candidato a la segunda vicepresidencia por el PAC. El evento se realizaría este sábado en el Liceo de Costa Rica. No obstante, el partido político aún no se pronuncia al respecto.

Errores similares también tiene en aprietos a las candidaturas de Fabricio Alvarado, por el Partido Nueva República (PNR); Natalia Díaz, por Unidos Podemos (PUP); y Rodolfo Hernández, por el Republicano Social Cristiano (PRSC).

[ TSE tardó cuatro meses en advertir error que podría dejar a Fabricio Alvarado fuera de elecciones ]

Posible rechazo de candidaturas

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) podría rechazar candidaturas para las elecciones nacionales de febrero de 2022, en caso de que persistan este tipo de errores o se encuentren otras prohibiciones establecidas en el Código Electoral.

“La inscripción de partidos políticos se realiza del 6 al 22 de octubre. Ahí es donde los partidos políticos presentan sus nóminas de candidatura y nosotros procedemos a estudiarlas y a verificar que cada uno de los candidatos cumplan con los requisitos exigidos. Para aquellos que no cumplen, se emite una resolución rechazando la candidatura, la cual puede ser apelada ante el Tribunal.

“Todavía no estamos en ese proceso de acreditación de candidaturas. No obstante, cada vez que se realiza una asamblea partidaria se presentan informes de nuestros delegados. En algunos de esos informes, sobre todo de aquellos de más experiencia, nos advierten que las elecciones o ratificaciones de algunos candidatos no se hicieron mediante voto secreto”, afirmó Fernández.

Desde el año 2009, el Tribunal estableció que en la elección de candidatos debe respetarse el voto secreto. De acuerdo con Fernández, eso se explica en las capacitaciones a partidos políticos. Son estos los que deben revisar el correcto procedimiento.

“Nosotros procedimos a hacer una revisión de los informes de las asambleas y corrimos un recordatorio a los partidos en los que teníamos esa certeza, donde se advertía esa situación, para recordarles que era mejor que procedieran a corregir, para que en el proceso de presentación de candidaturas no tuvieran un problema en ese sentido”, afirmó.

La Dirección General del Registro Electoral del TSE también previno a los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA), Encuentro Nacional (PEN); Actuemos Ya y Movimiento Social Demócrata Costarricense (PMSDC) de este tipo de situaciones.

Sin embargo, no se indica en esos casos, si las designaciones o ratificaciones fueron de candidatos a la presidencia, vicepresidencia o diputaciones.

Fernández advirtió que si un partido no está en la lista, no necesariamente significa que cumplieron estrictamente con el protocolo. Si incumplieron el procedimiento, podrían enfrentar problemas durante la etapa de inscripción de candidaturas.

“Identificamos ocho, pero no necesariamente son solo esos ocho, porque esta no es una situación que nosotros estemos acreditando en este momento, entonces por ende no hemos estudiado a fondo todas las actas partidarias. Por eso hicimos la recomendación a todos de que cada partido revise. Lo cierto del caso es que la última oportunidad para corregirlo es este fin de semana, porque el 3 de octubre es el domingo. Nosotros esperaríamos que todos los partidos que estaban en esa situación hayan logrado convocar las asambleas.

“Algunos tuvieron asambleas el fin de semana pasado y ahí mismo hicieron los ajustes correspondientes”, afirmó Fernández.

El Director del Registro Electoral recordó que en las pasadas elecciones municipales de 2020, por ejemplo, se rechazaron algunas candidaturas por incumplimientos de requisitos o procedimientos.

“Uno de los requisitos (para las municipales) es que la persona sea inscrita electoralmente en el cantón donde va como candidato. Entonces, a aquellas personas que incumplían con ese requisito, que nosotros verificamos, se les rechazó las candidaturas.

“Ya sus partidos no tenían plazo para hacer otra asamblea para sustituirlos, porque igual había vencido el periodo correspondiente. Por eso es importante, y siempre insistimos en las capacitaciones a los partidos políticos”, sentenció el funcionario.