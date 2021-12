Diputados exculparon a alcalde detenido por puente en finca de supuesto narco

En su informe final sobre la infiltración del narcotráfico en la política, los diputados ni siquiera mencionaron en sus conclusiones al alcalde de Corredores, Carlos Viales, del PLN, quien fue detenido este martes como sospechoso de peculado por la construcción de un puente en una finca vinculada al presunto narcotraficante, Darwin González, en este cantón de la zona sur.

La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan si Viales recibió dádivas a cambio de aportar fondos municipales para levantar un puente y reparar un camino en la propiedad donde el supuesto líder de una banda narco planeaba construir una embotelladora de agua.

La obra fue construida sin permisos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la Dirección de Aguas del Minae o la Municipalidad de Corredores.

En abril de este año, una denuncia anónima señaló que el ayuntamiento levantó la estructura. La denuncia surgió después de que, el 6 de abril, el OIJ detuvo a Darwin González y, entre otras personas, al regidor y presidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría. A este último, quien luego fue puesto en libertad, la Fiscalía le achacó realizar trámites de permisos municipales en favor de la aparente banda.

Los diputados abrieron una investigación sobre la infiltración del narco en las municipalidades de la zona sur luego de trascender que el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gustavo Viales, hijo del alcalde Carlos Viales, asistió a recoger unos documentos, en Semana Santa, al condominio en donde luego fue detenido Darwin González.

El legislador dijo que el regidor Bernabé Chavarría le pidió acudir por la documentación a ese lugar en San Joaquín de Flores, Heredia, pero desconocía quién vivía ahí.

Seis meses después, el 30 de noviembre, una mayoría de diputados de la Comisión especial investigadora sobre la penetración del narcotráfico en las municipalidades de la zona sur emitió un informe sin ninguna conclusión relacionada con este alcalde del PLN. En la parte de recomendaciones, el tema tampoco se tocó.

Carlos Viales compareció el 21 de setiembre ante la comisión especial, y lo único que se menciona en el informe de mayoría es que negó su relación con el supuesto líder narco y que ofreció certificaciones donde hacía ver que la municipalidad no había construido el supuesto puente.

El informe de mayoría lo firmaron la diputada independiente Zoila Volio, presidenta de la comisión; los legisladores liberacionistas Jorge Luis Fonseca y Karine Niño; Floria Segreda, del Partido Restauración Nacional (PRN); el independiente Erick Rodríguez y Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano (PRSC).

‘No arrojó nada la comparecencia’

Según Zoila Volio, el alcalde Viales no fue mencionado en las conclusiones porque “no arrojó nada la comparecencia “.

“El trabajo se hizo, él compareció bajo juramento, dio las declaraciones bajo juramento, aportó todas las certificaciones de que él no tenía que ver con el puente. Si ya él mintió o no mintió, la comisión no lo puede valorar, pero ahí está todo bajo juramento y podría entonces la Fiscalía iniciar un proceso porque no dijo la verdad, eso no nos compete a nosotros.

“Se dijo (en el informe) comparecieron tales personas, se habló de todo, pero a nosotros nos dio una información diferente; está el video donde él dice que no tuvo nada que ver. Entonces, si él dice que no tuvo nada que ver y aporta pruebas, ¿qué le vamos a concluir nosotros?”, manifestó Volio.

Por su parte, el diputado Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y el único que no firmó el informe de mayoría, aseguró que no estaba sorprendido por la detención de Carlos Viales, ya que en su criterio había suficientes indicios.

“Las publicaciones de los medios de comunicación nos llevaban a esto, lo que sí me sorprende es que algunos se muestran sorprendidos.

“Me sorprende que no haya la voluntad de investigar, yo estaré presentando una moción para crear una nueva comisión o que continúe el trabajo de esta comisión; también me sorprende que se planee ver el informe el 22 de diciembre”, explicó.

Actualmente, los diputados planean discutir el informe de la comisión especial la última semana de labores de los congresistas de este año; para ello, cada fracción tendría alrededor de 16 minutos.

En el último mes, un total de siete alcaldes han sido detenidos por presuntos casos de corrupción, cinco de ellos del PLN.

Esta mañana se realizaron 12 allanamientos en la Municipalidad de Corredores y en varias oficinas del ayuntamiento, así como en la propiedad privada donde se ubican el puente y el camino vinculados a Darwin González.

Junto al jerarca de Corredores fueron detenidos el ingeniero jefe de la Unidad Técnica Vial y las Oficinas de Ingeniería y Urbanismo, apellidado Fernández Masís, y un profesor del Ministerio de Educación Pública (MEP), de apellidos Fernández Sancho.

Según el Ministerio Público, los tres figuran como sospechosos del supuesto delito de peculado.

