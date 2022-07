Diputados deploran afirmaciones de Pilar Cisneros sobre Asamblea

Los jefes del Frente Amplio, Jonathan Acuña, y Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, fueron los más críticos con las declaraciones de Pilar Cisneros. Foto: Asamblea Legislativa

Diputados de las fracciones parlamentarias de oposición lamentaron las declaraciones de la diputada Pilar Cisneros, jefa de la fracción de Progreso Social Democrático (PPSD), dadas la semana anterior al semanario El Financiero.

En declaraciones al programa radial Nuestra Voz, de Amelia Rueda, los voceros cuestionaron no solo las palabras de Cisneros, sino también la intención que podría tener la vocera del partido de Gobierno en el Congreso.

Uno de ellos fue el jefe del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, quien dijo que esas declaraciones de la legisladora fueron “terriblemente desafortunadas” y apuntó que se entendieron “como una advertencia a la Asamblea, de que si no nos plegamos como borregos a todo lo que quiera el presidente, nos van a ningunear”.

En sus declaraciones de días atrás, Cisneros cuestionó la necesidad de ir al Congreso a definir políticas públicas: “Cuál es el problema? Que los últimos presidentes que hemos tenido han sido presidentes de muy bajo perfil que no han querido ejercer su poder. Cuando los ciudadanos eligen a un presidente, le dan poder y existe legalmente la posibilidad de que muchas cosas se puedan mover por decretos ejecutivos.

“¿Por qué vamos a recurrir a la Asamblea ? La Asamblea es siempre un enredo, y ¿por qué es un enredo? Porque es un proceso muy engorroso y usted lo conoce muy bien. ¿Si usted puede solucionar cosas por decreto ejecutivo cuál es el problema?”, aseguró la congresista.

Frente a ello, Feinzaig dijo este martes por la mañana que no es correcto hacerlo todo por decreto y enfatizó que en la Asamblea “hay que sentarse a negociar con las diferentes bancadas y tener la capacidad para buscar consensos y lograr acuerdos”.

Enfatizó que la Constitución diseñó un sistema democrático para que pasen por el primer poder la de República los créditos externos y las reformas legales, por ejemplo. “Lo primero que deberían estar haciendo el Gobierno y sus representantes, aquí en la Asamblea, es dándole el lugar que se merece el Congreso en el esquema democrático republicano”, indicó.

“Hay una separación de poderes y está precisamente para crear frenos y contrapesos, para que ninguno de los poderes abuse de su autoridad. Pasarle por encima a la Asamblea un grave error”, dijo.

El jefe del Frente Amplio, Jonathan Acuña, enfatizó que él tampoco coincide con Cisneros, porque aunque el presidente tenga poder de emitir decretos, “eso no implica que se pueda dejar de recurrir a la Asamblea”.

El frenteamplista apuntó que “en el marco republicano hay un sistema de contrapesos para que ninguno de los poderes pueda acumular tanto poder que sí pueda terminar haciéndole daño a la democracia”.

“El presidente puede tomar muchas decisiones por decreto, pero ninguno puede ir más allá de lo que establece la ley ni modificarla. La ley y la Constitución establecen las reglas de juego a los decretos, a veces es necesario modificarlas, pero para eso está la Asamblea”, apuntó.

Acuña manifestó que, si bien puede parecer que el Congreso es enredado, los procesos de negociación política son complejos, en un país donde “dichosamente hay muchos partidos”.

La socialcristiana Daniela Rojas enfatizó que la Asamblea “es indispensable” y comentó que, si bien no es el sistema perfecto, “la democracia es el mejor de todos y tiene un precio”, porque no es a toda velocidad que se pueden tramitar los asuntos.

Rojas también aclaró que los decretos no contribuyen a la seguridad jurídica, porque fácilmente el próximo presidente del país puede cambiarlos y eso cambia reglas a inversionistas y a la población en general.

En el mismo programa radial, Cisneros afirmó que “ni queremos pasar por encima de la Asamblea ni el presidente tiene la intención de avasallar a los diputados”.

“¿Qué culpa tenemos de que los otros presidentes hayan estado pintados en la pared y no hayan querido tomar decisiones? Me extraña que un hombre como Eliécer Feinzaig se atreva a decir que queramos que los diputados se plieguen como borregos. Eso sí me parece una falta de respeto total”, apuntó.

“Eso sí me parece una falta de respeto total y no se ajusta a la verdad”, alegó. De hecho, hizo un llamado a los diputados a que leyeran el artículo completo de El Financiero, porque adujo que dentro de la nota se explicaba más su posición.

Es más, Cisneros acusó a “algunos medios” de azuzar a los políticos porque “titulan de manera que no es la correcta”, en referencia a titulares que decían que Chaves llamó a la gente a ponerle el ojo a los ministros, a él y a los diputados, pero solo se enfatizó lo del Congreso.

Entonces, Feinzaig respondió a la oficialista que ella es “una persona de medios y sabe cómo se titula, si ella lo hacía cuando estaba en el puesto” porque enfatizó que las palabras de Cisneros decían exactamente que “para qué iba a ir el Gobierno a la Asamblea si ahí todo se complica”.

“Por más que ahora doña Pilar lo quiera negar, las dijo, las pronunció y son realmente preocupantes para la estabilidad republicana del país”, dijo Feinzaig y a ello sumó tanto lo dicho por Cisneros como la declaración sobre “juegos de chapitas” del presidente Chaves.

“La suma de una cosa con la otra es preocupante para la separación de poderes, para el respeto al diseño republicano del país y para el Legislativo. No se trata de hacer una conformación permanente. Jonathan (Acuña) lo explicaba muy bien, hay un límite de hasta dónde se puede llegar por la vía de los decretos”, acotó.