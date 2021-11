Diputados del PUSC y fabricistas le meten 289 mociones a proyecto antipetróleo

Diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), del bloque fabricista Nueva República y dos independientes presentaron, en conjunto, casi 300 mociones, la mayoría de ellas de fondo, para sepultar el proyecto que declararía a Costa Rica como territorio libre de la exploración y explotación de petróleo y gas natural.

Se trata de decenas y decenas de propuestas de enmienda que se presentan en el plenario para que las tramite la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, según lo define estipula el artículo 137 del Reglamento del Congreso.

El carretillo de iniciativas de reforma lleva firmas, principalmente, de Pablo Heriberto Abarca, jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); así como la también socialcristiana María Inés Solís, el vocero del bloque fabricista, Jonathan Prendas, además de Carmen Chan, Marolin Azofeifa y Nidia Céspedes.

Un bloque de más de 20 proposiciones son del independiente Dragos Dolanescu, firmadas también por los socialcristianos y los fabricistas, además de que en alguna moción aparece la rúbrica del también tránsfuga Erick Rodríguez Steller. Esos grupos de parlamentarios se han pronunciado, en diferentes momentos, en contra de la iniciativa que eleva al rango de ley la prohibición para la explotación, tanto petrolera como de gas natural.

El cúmulo de sugerencias va desde mociones para eliminar, uno por uno, cada artículo del expediente legislativo, o bien algunas otras para modificar, igualmente uno por uno los artículos, o bien versiones diferentes de cada artículo, incluso agregando una prohibición al carbón, pero no para el gas natural, o viceversa. Otra serie de mociones busca cambiar los plazos para la entrada en vigencia de la iniciativa, con diferentes opciones.

Abarca, jefe de la Unidad, firma en solitario 78 de las 289 mociones, pero además firma también las restantes, en conjunto con fabricistas e independientes.

Según él, ni el Poder Ejecutivo ni la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) ni Liberación Nacional (PLN) han querido negociar la propuesta y lo que han pretendido es imponerla. “Me parece que así no es el método. De forma que bloquearemos su avance hasta que exista una verdadera negociación, si es que hay voluntad, la cual se ha demostrado que no existe”, adujo el turrialbeño.

Sesión Solemne 1 de mayo 2021(Elección Directorio Legislativo) Pablo Heriberto Abarca, jefe del PUSC, firma en solitario 78 de las 289 mociones, pero además pone su rúbrica en todas las restantes, en conjunto con fabricistas e independientes. (Asamblea Legislativa)

Una seguidilla de obstáculos

En julio, cuando estaba por terminar el periodo de tres meses en que el Ejecutivo tuvo el control de la agenda legislativa, Zapote intentó de varias maneras que ese proyecto para prohibir la exploración y explotación petrolera y de gas natural avanzara en el plenario. No obstante, los congresistas se negaron y generaron múltiples reclamos contra la iniciativa. A esa negativa se había unido, en su momento, también la fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), sobre todo en lo referido al gas natural.

El acuerdo político entre gobierno y Liberación fue, entonces, enviar el documento a la Comisión de Ambiente, donde el 20 de octubre se aprobó una nueva versión de la iniciativa, sin ningún artículo que hiciera referencia a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y con mayor acuerdo.

Ahora, el resto de banderas políticas construyeron un muro para bloquear el avance de la iniciativa, en las etapas siguientes del trámite parlamentario.

La presidenta de Ambiente, la independiente Paola Vega, acusó a la oposición de entorpecer con mociones solo para cambiar puntos, comas, palabras apenas. “Es lamentable esa práctica tan mediocre. Lo ideal sería debatir sobre la base del proyecto”. (...) “Por el tiempo, no nos incomoda. Si nos toca sesionar los domingos, sesionaremos domingos. Como presidenta de Ambiente no me da temor la cantidad de mociones”, afirmó.

También dijo que varias fracciones habían venido amenazando con ese tema, que reiteró como estrategia mediocre, y los criticó por creer que van a engañar a la gente con el argumento de que explotar petróleo haría rico al país, lo cual calificó de ignorancia.

La estrategia de bloqueo impulsada por el PUSC y Nueva República a este plan sintoniza con lo anunciado por esas mismas bancadas este jueves, también sobre bloqueo a cualquier propuesta de priorización legislativa en el plenario, como revancha por la exigencia de solo permitir ingreso a comercios a personas vacunadas que lo demuestren a través de un código QR.

Sobre este bloqueo al plan antipetróleo, Jonathan Prendas, vocero fabricista, y varios diputados de distintas tiendas no aceptan que ese proyecto avance.

“En nuestro caso, estamos a favor de la exploración sostenible y sustentable de ambos recursos. Nos respaldan los criterios del Colegio de Geólogos y así lo demuestra nuestra propuesta de titularización de los recursos naturales, llave importante para resolver gran parte de los problemas de deuda, de pensiones y ambientales. Ese proyecto del PAC y PLN no puede avanzar, sería nefasto para el país”, alegó.

Ante el bloqueo construido por los legisladores, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, respondió que la maniobra de los tres centenares de mociones “solo perjudican al país” y agregó que desde Zapote “ha prevalecido el ánimo de construir con las fracciones alrededor de una iniciativa que es coherente con las apuestas históricas de nuestro país, en términos de protección medio ambiental, de lucha contra el cambio climático y de descarbonización”.

“Hemos insistido en la relevancia de que dicho proyecto pueda ser aprobado y que no se posponga, más porque pasó mucho tiempo suspendida su discusión. En un proyecto tan concreto y claro como este, 289 mociones son claramente una maniobra de bloqueo que solo perjudican al país, nos alejan de nuestros compromisos ambientales como nación y nos impiden concretar una acción que es ejemplo para el mundo”, puntualizó.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Energía a. i., Rolando Castro Córdoba, lamentó la decisión de “no caminar en la dirección de los nuevos acuerdos mundiales para ir superando los combustibles fósiles y de dirigir el país hacia la descarbonización de la economía, para buscar una economía verde y empleos de calidad”.

No obstante, apuntó que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) respeta la división de poderes y cree que los diputados están en su derecho de presentar las mociones que consideren pertinentes en el trámite del proyecto.

