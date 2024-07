Diputados celebran fallo de Sala IV sobre ley jaguar: ‘Es un triunfo a favor de la transparencia’

Diputados de diferentes fracciones celebraron el fallo de la Sala IV que declaró que los artículos 2, 3, 4 y 5 de la “ley jaguar” contienen vicios de inconstitucionalidad.

Las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA) se mostraron satisfechas con la decisión de los altos jueces. El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció que presentará otra propuesta de ley, mientras que Nueva República (PNR) celebró el fallo después de haber apoyado la iniciativa del gobierno.

En tanto, el oficialismo calificó la resolución como una “barbaridad”.

Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN, dijo que, como partido respetuoso de la institucionalidad del país, “votará en contra del proyecto en la Asamblea Legislativa por obvias razones”.

“Es inconstitucional, así lo habíamos previsto, así nos lo habían hecho ver diferentes juristas”, dijo Izquierdo.

Por su parte, Antonio Ortega, jefe de fracción del FA, afirmó que el fallo confirma que la ley jaguar “es un retroceso en materia de administración y contratación pública y que no es más que la intención de abrir portillos a favor de la corrupción”.

“Nos parece que es un triunfo a favor de la democracia, a favor de la transparencia. Instamos al gobierno a que, de una vez por todas, deje de vender humo, se ponga a trabajar y deje de presentar este tipo de iniciativas que no son más que distracciones a los grandes problemas nacionales”, indicó Ortega.

Luis Diego Vargas, jefe de la bancada del PLP, dijo que la decisión de los altos jueces da fe de que las preocupaciones sobre el plan eran realmente importantes, lo que ahora permitirá “no botar los recursos de los costarricenses y hacerlos perder el tiempo”.

“Hoy pedimos que nos sentemos en la mesa, señor presidente. No llamemos a la gente, no embarquemos a la gente, no la pongamos a correr sobre algo que no va a avanzar. Nosotros queremos que mejore la Contraloría, queremos que sea más eficiente. Instamos a sentarnos y a trabajar juntos”, señaló Vargas.

Su compañero de fracción, Eliécer Feinzaig dijo que, en su criterio, la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) “fue bastante incompleta” porque no se consultaron todos los artículos, pero aun así, se evitó que la Asamblea Legislativa cometiera “el error de aprobar una ley con tantas inconstitucionalidades”.

“Yo espero que el gobierno asuma una posición constructiva, que se siente a hablar. Es relativamente fácil preparar un proyecto de ley que persiga los mismos objetivos, pero que no contenga las inconstitucionalidades señaladas. Yo coincido en que es necesario agilizar la contratación pública, pero no podemos dejar sin dientes a la Contraloría y quitarle las potestades”, mencionó Feinzaig.

Mientras tanto, José Pablo Sibaja, de Nueva República, lamentó que el Poder Ejecutivo invirtiera tantos recursos públicos y tiempo en un proyecto de ley que, “a todas luces, parecía y ahora está confirmado, tenía vicios de inconstitucionalidad”.

Su reacción ocurre luego de que el 17 de junio, el PNR informara de que su fracción estaba totalmente de acuerdo con el referéndum, tal como lo planteaba el gobierno de Rodrigo Chaves.

Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, insistió, en Trece Noticias, que la Contraloría se arroga atribuciones, aunque la Sala IV ratificó la constitucionalidad de sus herramientas de control.

“Es una barbaridad que la Sala le niegue al pueblo el derecho de pronunciarse sobre algo que a todas luces está deteniendo el desarrollo de este país. Es increíble que la Sala IV le niegue al pueblo usar la herramienta más valiosa y sagrada que tiene la democracia. Me parece que la Sala IV se ha paseado una vez más en la democracia de este país”, afirmó.

María Marta Carballo, jefe del PUSC, dijo que partido presentará una propuesta que permitirá el desarrollo eficiente de infraestructura en el país, tras declararse inconstitucional la ley jaguar.

“Es trascendental para el país avanzar sin tantas trabas en la construcción de obra pública, respetando siempre la fiscalización, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Esta iniciativa debe verse como una propuesta país sin importar color político. No hay tiempo para mezquindades”, finalizó Carballo.