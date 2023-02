Diputados achacan a Nogui Acosta poner en juego la democracia y la seguridad jurídica

Los diputados achacaron al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, poner en riesgo la democracia y la seguridad jurídica del país, al haber anunciado un “megacaso” de evasión fiscal por una denuncia anónima que había sido desestimada por el Ministerio Público. Aunque Tributación Directa ya había recibido la notificación de la Fiscalía, dicha cartera omitió decirlo cuando divulgó el hecho.

Acosta fue interpelado en el plenario legislativo para que se refiriera a este anuncio, el cual le costó una denuncia penal por parte del aludido, Leonel Baruch, dueño del medio de comunicación CRHoy.com y del Banco BCT. Durante su intervención, el jerarca reconoció ante los congresistas que no le consultó al director de Tributación, Mario Ramos, quien participó con él en el anuncio, si sabía de la desestimación.

Los reproches más fuertes contra el ministro provinieron del jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, quien le acusó directamente de hacerle “un daño enorme” a la democracia, y de cometer “actos populistas”.

“El anuncio espectacular crea expectativas en la población que ávida espera que le ponga fin a tanto chorizo (…), espera con o sin razón, que alguien vaya a la cárcel, que otros sean sancionados, y que empresas sean castigadas. Pero al haber anunciado sobre el que pesa una solicitud de desestimación, ya es poco probable que las expectativas de los costarricenses se vayan a cumplir. Esto es una decepción más para ellos”, señaló Feinzaig.

Por otra parte, sostuvo que los alegatos dados por Hacienda en el sentido de que el “megacaso” todavía no ha sido desestimado por un juez son intentos por desviar la atención sobre un hecho incontrovertible: “La conferencia de prensa que usted convocó fue un acto de irresponsabilidad mayúscula, un acto de populismo”, sentenció el liberal.

La jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera, le reprochó al ministro que si las personas afectadas por los anuncios de Hacienda ganan las demandas por daños que prometieron interponer, el costo lo pagarán los costarrricenses. “Usted peca de impulsivo, se daña el honor y se daña la honra de personas”, manifestó la verdiblanca.

Rivera sugirió, en ese sentido, realizar una revisión de este proceso por parte de la Procuraduría de la Ética Pública, por el posible daño de estas acciones. “Me preocupa un proceso de sostenibilidad de la democracia, cuando se debilitan los canales de comunicación, esa confianza en la institucionalidad, es un golpe a ese proceso”, sostuvo.

‘Acción violenta’ Copiado!

Vanessa Castro, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), sostuvo que la conferencia en la que se señaló a una entidad bancaria por presunta evasión fiscal, fue una acción “violenta” por parte del Gobierno. Dijo sospechar que Acosta no actuó solo al decidir realizar la rueda de prensa, sino que posiblemente se realizó de forma coordinada con otra rama del Ejecutivo.

“Una acción de ese tipo, es una acción violenta del Estado, que aprovechando el poder hace comunicaciones como esta que dañan a los ciudadanos indistintamente si se han cometido errores o no (...). Una acción como esta lo que hace es violentar y pasarle por encima a ese ciudadano; hoy es una empresa, pero mañana podría ser un ciudadano pequeño que igualmente el Estado le pasa por encima”, fustigó Castro.

En ese mismo sentido, la jefa de fracción del PUSC, Daniela Rojas, retó a Acosta a reconocer que se trató de un error para así evitar el costo que eso podría conllevar para la seguridad jurídica del país.

“La salud financiera de un país, la seguridad económica no está para no aceptar a tiempo errores de comunicación, aunque no haya sido adrede. Y nosotros no estaríamos para juzgar a quien se equivoque, porque cualquiera de nosotros se puede equivocar. Porque la seguridad jurídica es fundamental para la inversión”, manifestó Rojas.