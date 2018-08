-Sí, es para que ella (la fiscala) haga la valoración con base en los hechos, si son personas que fungieron en el pasado, durante la administración de Luis Guillermo Solís, o son personas que actualmente están en la administración de Carlos Alvarado, o ambas, no es un señalamiento en específico. De hecho, he tenido una posición mesurada e inclusive no he pedido la renuncia de la ministra o la cabeza de alguna otra autoridad del Gobierno. A mí criterio, sí se ha transgredido la normativa. La Asamblea Legislativa no está pintada en la pared.