“Como decía don Ricardo Jiménez, solo los ríos no se devuelven. Lo importante al momento de votar es votar con fundamento, con criterio y de acuerdo a la conciencia. En este momento, yo me sentiría que no he defraudado a los que votaron por mí porque, más bien, esos deciles más pobres, el que no pasara les va a afectar los programas sociales, les va a afectar el aumento en la canasta básica, les va a afectar en un desempleo mayor y todo lo que implicaría”, dijo la legisladora de Integración.