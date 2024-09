Costarricenses responden cuáles son sus principales miedos

En su encuesta de setiembre, el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) pidió a los entrevistados identificar sus mayores miedos a partir de una lista de 12 temores que podrían estar presentes en las dinámicas sociales del país.

El mayor miedo de los ciudadanos es que no se apliquen las leyes de manera justa e igualitaria para todas las personas (87 puntos de 100).

En segundo y tercer lugar, está la posibilidad de que los recursos públicos se utilicen de manera indebida o sin transparencia (84 puntos) y la eventualidad de no poder expresar sus ideas o creencias libremente (80 puntos).

Carecer de servicios de agua y luz (79), la toma de decisiones sin participación ciudadana (78) y compartir información personal (76) siguen en la lista.

En contraste, los menores miedos son los de vivir solo (22) y andar solo en taxi, Uber o DiDi (54).

Al analizar los resultados por género, se observa que las mujeres expresan mayores temores que los hombres. Por ejemplo, el 62,1% de las mujeres teme compartir su información personal, en comparación con el 46,5% de los hombres.

Ronald Alfaro, coordinador del CIEP, explicó que los temas seleccionados reflejan miedos presentes en la población ante situaciones de incertidumbre o dificultad. Mencionó que los cortes de agua y las amenazas de suspensión de electricidad han generado gran incertidumbre, lo que motivó la inclusión de estos temas en la encuesta.

“Queríamos explorar el ámbito más personal; son temas que hemos venido creyendo que estaban presentes porque teníamos la sensación de que estas opiniones andaban por ahí, pero necesitábamos un termómetro para ver qué tanto”, añadió Alfaro.

En abril de 2023, el CIEP realizó un primer estudio sobre los temores de la sociedad. En esa ocasión, el mayor miedo fue perder el país, con 84 puntos, seguido del temor a que el narcotráfico controle los barrios, con 82 puntos, y no tener pensión, con 80 puntos.

El nuevo estudio, divulgado este 11 de setiembre, midió la intensidad del miedo en una escala de 0 a 100, donde 0 significa ningún temor y 100 representa mucho miedo. Se evaluaron 12 situaciones específicas relacionadas con temas como violencia de género, inseguridad y servicios públicos.

Los temores se agruparon en dos categorías. En el primer grupo se consultó si el usuario sentía miedo de no contar con servicios básicos como agua y luz, que las decisiones importantes del país sean tomadas sin participación de la ciudadanía, que los recursos públicos se utilicen de manera indebida o sin transparencia, que las leyes no sean aplicadas de manera justa e igual para todas las personas y no poder expresar sus ideas o creencias libremente.

El segundo grupo explora temores más personales, como vivir solo, tener citas con desconocidos, compartir información personal en redes sociales, consumir alcohol en público, y viajar solo en servicios de transporte como taxi, Uber o DiDi.

El primer grupo tuvo un promedio de 82 puntos, lo que refleja un nivel alto de miedo. El segundo obtuvo un promedio de 61 puntos, que se considera moderadamente alto.

En la segunda categoría, el temor a compartir información personal encabeza la lista con 76 puntos, seguido de andar solo en la noche, con 69, así como las citas con desconocidos y las solicitudes de amistad en redes sociales, ambos con 66 puntos.

La mayoría de los costarricenses siente temor de que las leyes no se apliquen de manera justa y equitativa. Foto: (Jeffrey Zamora)

