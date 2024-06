Concejo Municipal de San José evitó votar moción de respaldo a marcha del orgullo LGBTIQ+

El Concejo Municipal de la Municipalidad de San José evitó votar una moción donde se solicita, entre otras cosas, instar al alcalde municipal a izar la bandera de la diversidad en la fachada del edificio municipal, como un acto simbólico que reitere el compromiso del gobierno local con la lucha de la población LGBTIQ+ durante el mes del orgullo. La moción fue remitida por insuficiencia de votos a favor a la Comisión de Cultura, la cual sesionará hasta la otra semana.

La moción, impulsada por el regidor por el partido del Frente Amplio (FA), Brandon Guadamuz Villalobos, fue leída durante la sesión ordinaria N.° 8, la noche de este martes, ante el Concejo Municipal. El documento presenta tres peticiones principales. La primera consiste en instar al actual alcalde de la Municipalidad, Diego Miranda, a izar la bandera de la diversidad en la fachada del edificio municipal, la cual se mantendría allí hasta el 1.º de julio, cuando termine el Mes del Orgullo LGBTIQ+.

La segunda petición es invitar a la población de San José, al personal municipal y a las autoridades del Concejo Municipal y la alcaldía a asistir a la Marcha de la Diversidad, programa para el domingo 30 de junio, en representación del cantón anfitrión de este evento, saliendo desde La Sabana hacia la plaza de la Democracia.

Finalmente, se concluye con la solicitud de desarrollar acciones de comunicación durante todo el mes de junio, dirigidas a la sensibilización y concientización de la población del cantón en materia de derechos humanos y no discriminación de la población LGBTIQ+.

“Me parece muy importante que la Municipalidad de San José coloque esta bandera de la diversidad en su edificio para ser consecuentes con el apoyo que durante años le ha brindado a la organización del Pride, al permitir la realización de su marcha anual. Creo que no hay que conformarnos con solo dar esos permisos; hagamos que la Municipalidad muestre de manera visible y orgullosa su compromiso a la comunidad. Mandemos un mensaje de inclusión y compromiso, demostrando que la Municipalidad no apoya solo de palabra, sino también con acciones visibles”, comentó Guadamuz durante la lectura de la moción en el Concejo.

El regidor frenteamplista detalló a La Nación que, si bien la moción fue leída hasta este martes en el Concejo Municipal, se presentó desde el pasado lunes 17 de junio.

“Se pudo haber convocado el martes 18 de junio en la sesión, pero la Presidencia decidió no convocarla. Si se hubiera discutido el 18 de junio, hubiese dado tiempo para que pasara por una comisión y se votara hoy”, comentó Guadamuz.

La moción fue presentada por el regidor del partido Frente Amplio, Brandon Guadamuz Villalobos.

En la transmisión de la sesión, la presidenta del Concejo Municipal, Mariana Zúñiga, realizó la lectura inicial de la moción y la sometió a voto. Esta obtuvo siete votos a favor: tres del Partido Liberación Nacional (PLN), uno del Partido MÁS, uno del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), uno del Partido Liberal Progresista (PLP), y uno del Frente Amplio (FA). En contra se registró un total de tres votos: tres del Partido Juntos y uno del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

A raíz de haber obtenido únicamente siete votos a favor, Zúñiga anunció que no contaba con dispensa (suficiencia de votos para ser aprobada directamente durante la sesión del Concejo), pues hacía falta un voto, y dictó el traslado de la moción a la Comisión de Cultura.

Comisión sesionará hasta la semana que viene

La Comisión de Cultura de la Municipalidad de San José, de acuerdo con Guadamuz, sesionará hasta el próximo 1.º de julio a las 4:30 p. m., por lo que será imposible conocer dicha moción durante el Mes del Orgullo LGBTIQ+. Para cuando se entre en análisis de las peticiones, y en caso de su aprobación y remisión a votación en el Concejo nuevamente, habrá pasado la Marcha de la Diversidad.

“Lastimosamente, la semana pasada nuestra moción no fue convocada por la presidencia del Concejo para discutirla. Eso retrasó las cosas. Esta semana sí se convocó, pero no tuvo los votos necesarios y terminó cayendo a una comisión. Ahora no da tiempo para que pase por la comisión y se discuta de nuevo antes del final del Mes del Orgullo, lo cual es lamentable también”, dijo Guadamuz a La Nación.

Se contactó a Mariana Zúñiga y al alcalde Diego Miranda para obtener sus reacciones al respecto; sin embargo, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Durante la sesión ordinaria N.° 8 se dio a conocer la moción del regidor Brandon Guadamuz para instar al alcalde de San José a izar la bandera de la diversidad en la fachada del edificio municipal.

