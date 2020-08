“Señor diputado: el derecho de una persona termina donde comienza el de otro individuo y la dignidad del ser humano no debe ser maltratada por nadie. Usted puede ser crítico de los esfuerzos del Gobierno para contener el avance de la covid-19, no estar de acuerdo en la forma en cómo se ha llevado este proceso y manifestarlo públicamente, pero eso no le da derecho de ofender y decir groserías comparando el padecimiento de un ser humano con la gestión de un jerarca.