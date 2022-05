Cisneros desautoriza a jefe de despacho del presidente

La diputada Pilar Cisneros, jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), desacreditó este martes a Jorge Rodríguez Vives, jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves, luego de que ordenó a los directores de Comunicación de ministerios e instituciones descentralizadas limitar el flujo de información pública.

La vocera del PPSD en la Asamblea Legislativa negó que exista una línea de Gobierno en ese sentido, pese a que, en la reunión en donde Rodríguez Vives giró sus instrucciones, estuvieron presentes la ministra de Comunicación, Patricia Navarro; y el director de Prensa de Casa Presidencial, Armando Gómez.

“Mire, es que eso no es una línea de Gobierno. Si lo hubiera dicho el presidente o la ministra de la Comunicación, sería una línea de gobierno, pero dicho por un funcionario que no tiene autoridad ni competencia para opinar sobre eso, perdóneme, pero a mí no me parece que eso sea una línea de Gobierno”, declaró la congresista a AmeliaRueda.com.

La Nación intentó comunicarse con la ministra de Comunicación, Patricia Navarro, para conocer, entre otras cosas, si ella acuerpó las instrucciones que el asesor del presidente les dio a los directores de Comunicación de las instituciones. No obstante, no contestó ni la llamada telefónica, ni los mensajes ni el correo electrónico que se le envió antes de la publicación.

Una fuente citó a La Nación que, luego de que Rodríguez Vives habló, Navarro dijo: “Más claro que el agua no puede estar”.

Pilar Cisneros agregó que, este miércoles, conversará sobre el tema con el presidente de la República porque, en su criterio, el acceso a la información pública debe ser libre.

Cuatro fuentes de La Nación relataron que, este martes en el auditorio de Casa Presidencial, el jefe de despacho del gobernante les pidió limitar el flujo de información pública. “No lo vean como censura, sino como disciplina absoluta”, les dijo.

“Era para darnos línea de comunicación: los medios son nuestro enemigo; necesitamos disciplina absoluta; el enemigo está afuera y ustedes saben quién es”, reseñó un testigo.

Una noticia publicada por el medio digital Crhoy también cita que, en la reunión, se ordenó restringir el contacto de los jerarcas públicos con los periodistas y aplicar la política de solo permitir una pregunta por medio de comunicación, sin derecho a la repregunta. Estos hechos también fueron confirmados por otra fuente de La Nación.

Consultada sobre las manifestaciones, Pilar Cisneros manifestó: “A mí me parece que la apertura de la prensa debe ser total y que ustedes tienen el derecho a preguntar, la ciudadanía tiene el derecho a saber”.

