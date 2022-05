Chaves sobre obligatoriedad de vacuna contra covid-19: ‘La posición sigue siendo la misma’

Luego de conocer que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) mantuvo la obligatoriedad de las dosis contra la covid-19 para empleados públicos y privados, el presidente Rodrigo Chaves declaró que “la posición del gobierno sigue siendo la misma” y que las instituciones públicas no procederán con los despidos contra funcionarios estatales.

“El gobierno asegura que quienes quieran vacunarse van a tener la vacuna. En ese sentido, el gobierno está obligado a suministrar la vacuna, pero, hasta donde yo sé, las instituciones no van a despedir a quienes no quieran vacunarse, con la excepción de trabajadores de primera línea en servicios de Salud, porque si viene una persona con un sistema inmunológico deficiente, comprometido, enfermo, un trabajador no la debe exponer a ninguna enfermedad, incluyendo la covid”, declaró.

Las manifestaciones las brindó Rodrigo Chaves, en conferencia de prensa, al terminar su gira presidencial en San Carlos.

En sus declaraciones, el mandatario también cuestionó “la validez científica” emitida por la Comisión, que funciona como un órgano independiente del Ministerio de Salud.

“Nosotros le pedimos, en el decreto que firmé en mayo, la documentación científica a la Comisión Nacional de Vacunación. Yo estaba afuera (del país), han entregado algunos reportes y los tengo que evaluar.

“La posición del gobierno no ha cambiado y tendré que evaluar, junto con la ministra de Salud (Joselyn Chacón), lo que la Comisión envió y la validez científica de la misma, porque acuérdese que ellos estuvieron en el pasado, están ahora, y tienen una posición muy clara”, aseveró el mandatario.

Información en desarrollo*.