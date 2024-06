Rodrigo Chaves desacredita informe del Bank of America sobre ‘ley jaguar’

Rodrigo Chaves, presidente de la República, desacreditó la parte del reciente informe del Bank of America (BofA) que advierte sobre los riesgos de la denominada “ley jaguar”, la cual el gobierno pretende someter a referéndum.

En el reporte “LatAm de un vistazo. Informe de mitad de año”, la división BofA Securities del Bank of America señaló que el presidente Chaves presentó un proyecto que puede debilitar a la Contraloría General de la República (CGR) y afectar los controles y contrapesos en el sistema político.

“Primero que todo, veamos el reporte qué dice ‘Costa Rica tiene un crecimiento económico robusto, prospectos fabulosos y un récord de consolidación fiscal impresionante que ha llevado a varios aumentos de calificación’. Hemos creado un vínculo virtuoso entre inversión extranjera directa y exportación”, declaró Chaves.

“Luego, los analistas del BofA lo que hacen es leer La Nación, cuatro o cinco editoriales que ha tirado en contra de la Ley Jaguar porque ellos (los analistas del banco) no han venido a hablar con nosotros ni con la señora ministra (de la Presidencia, Laura Fernández) y no han leído el texto.

“Oyen las entrevistas de Marta Acosta (Contralora General) que anda en su tour de medios en campaña de descrédito y dicen ‘el presidente Chaves le presentó al Congreso una ley de referéndum que podría’, repito, podría, no dice puede, no dice va debilitar a la Contraloría; ‘podría’, no dice va, no dice debilitará, no dice aumentará; ‘podría’”, insistió el mandatario este miércoles en rueda de prensa.

El informe indica que una de las preguntas del referéndum sería si los ciudadanos están de acuerdo o no en quitarle a la Contraloría la facultad de revisar la legalidad de los contratos de compras públicas antes de su ejecución. De esta manera, añade, la CGR solo estaría facultada para inspeccionar los actos una vez que se hayan realizado.

“Actualmente, la Contraloría puede suspender contratos y acciones cuando detecta actividades sospechosas, pero si el referéndum sale adelante, necesitará una orden judicial”, detalló esa institución en su informe.

“Creemos que la economía costarricense se beneficia de controles y contrapesos fuertes. Este es también uno de los atributos que hace que Costa Rica sea claramente diferente de sus pares de América Latina”, agrega el reporte internacional.

El Bank of America acuñó el término “jaguar” como una analogía con el fenómeno de los tigres asiáticos que experimentaron un rápido desarrollo durante la década de 1960. Posteriormente, la administración de Chaves adoptó ese animal como lema y lo utilizó para bautizar el proyecto de ley 24.364.

El mandatario alega que su propuesta no busca debilitar los pesos y contrapesos ni la verificación, sino fortalecer a la Contraloría para que, según su criterio, no haya omisiones o interpretaciones en los controles.

Chaves también criticó a analistas nacionales a quienes calificó como profesionales de “tres por pesetas”.