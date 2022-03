Caso Fénix: OIJ allanó oficina de alcalde de Pérez Zeledón por contactos con presunto lavador de dinero

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó la oficina del alcalde de Pérez Zeledón, Jeffry Montoya, el pasado 22 de febrero, luego de encontrar contactos entre el jerarca municipal y el presunto líder de una banda dedicada al lavado de dinero, de apellidos Segura Angulo, alias Narizón, en el marco de la investigación Caso Fénix. Este último hombre también afronta una causa por narcotráfico.

En la orden de allanamiento autorizada por el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, el 10 de febrero, constan comunicaciones telefónicas entre Montoya, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y el presunto delincuente que está en fuga.

En el expediente judicial, el OIJ vincula a Segura Angulo con la organización delictiva mexicana conocida como Cártel del Golfo, como contacto en Centroamérica, desde hace 10 años.

En Caso Fénix, el OIJ investiga la presunta existencia de una amplia estructura criminal, liderada por Segura Angulo, para legitimar el dinero procedente del tráfico nacional e internacional de cocaína, a través de la comercialización de ganado y actividades de venta de vehículos.

En los allanamientos realizados el 22 de febrero, no se realizaron decomisos de droga.

Entre los contactos entre el presunto narco y el alcalde, el expediente describe una conversación en la que Segura se comunica con el alcalde Jeffry Montoya, el 5 de noviembre del 2021, para programar una visita la hacienda Fénix, en Pérez Zeledón, donde mantenía el ganado para su venta, pues era objeto de denuncias de los vecinos por problemas ambientales.

La intención del sospechoso era ver, con el alcalde de Pérez Zeledón, soluciones al problema y evitar que le clausuraran la finca.

En otra llamada descrita por los investigadores del OIJ, Segura conversó con su pareja, de apellidos Chacón Vargas, también integrante de la banda, para confirmarle que había pactado una reunión con Jeffry Montoya.

Además, la mujer habló con otra persona y le refirió que tenían previsto un desayuno entre Segura y el alcalde, para ver cómo este le podía colaborar en evitarles problemas a la finca ganadera.

Montoya declaró a La Nación que él revisó la mención que se le hace en el expediente y que es por este documento que se entera de que la pareja sentimental de Segura (de apellido Chacón) fue quien intentó contactarlo para coordinar un desayuno, pero que dicho encuentro nunca se concretó.

[ Alcalde de Pérez Zeledón niega reuniones con fugitivo líder de banda dedicada a legitimar capitales ]

Entre los funcionarios de la Municipalidad de Pérez Zeledón referidos en el expediente de la investigación también figura el regidor Hanz Cruz Benamburg, presidente del Concejo Municipal.

En una llamada entre Cruz y el presunto líder de la banda, se registró una conversación en que el regidor del PUSC le advierte a Segura de una solicitud de intervención promovida por otros regidores, pero que el presidente municipal frenó.

El regidor le habla de una denuncia promovida por regidores de Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio, en el departamento de Aguas, por la falta de permisos de construcción.

“Entonces, Jeffry me dijo que le dijera a usted que mejor agarre todo el paquete de lo que usted no había tenido con permiso y empiece a montar, para que usted venga a la ‘muni’ y ponga todo al día, para no tener que hacerle una inspección y que después se le vaya a complicar a usted la situación fea”, le dice el regidor al presunto narco en la llamada.

Advertido de esa gestión, Segura Angulo le respondió que de inmediato se pondría en eso.

En otras conversaciones, entre ellas una con un funcionario de la municipalidad de apellidos Godínez Miranda, Segura Angulo trata de concretar pagos para un funcionario del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), con tal de que se impidan gestiones en contra de su finca.

Antecedentes por narcotráfico

En la orden de allanamiento del OIJ, también se describen los antecedentes por los que habían investigado a Segura Angulo como presunto narcotraficante; una de esas causas aún pendiente en sede judicial.

Se relata que, entre enero del 2011 y julio del 2012, Segura conformó junto con otras personas una organización dedicada al tráfico nacional e internacional de cocaína, que operó desde varias partes del país, para transportar la droga hacia el norte. A ese grupo se le había decomisado en aquellos años cerca de 167 kilos de cocaína.

Presuntamente, utilizaban llantas modificadas de vehículos pesados para transportar la droga hacia Norteamérica de manera oculta sin ser detectados.

En junio del 2013, Segura Angulo fue detenido en Panamá, luego de estar varios meses en fuga, por contar con orden de captura internacional. Actualmente, está pendiente de juicio esa causa relacionada con narcotráfico.

Actualmente, Segura se encuentra en fuga, junto con su pareja y otros miembros de la organización dedicada al lavado de dinero.