Carolina Delgado defiende proyecto que pone en peligro escuchas telefónicas de Diamante y Cochinilla

La diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó una lluvia de mociones para evitar que los demás legisladores dictamen negativamente un proyecto que, según advierten, pondría en riesgo las pruebas obtenidas mediante intervenciones telefónicas en casos de aparente delincuencia organizada como Cochinilla y Diamante, así como en juicios por narcotráfico.

Solo en la tarde de ayer, estando incapacitada, Delgado presentó 120 mociones al expediente 23.208 en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Este texto fue presentado por ella misma en junio del 2022 y se denomina Ley para restituir la declaratoria de procedimiento especial en la lucha contra la delincuencia organizada. Se trata de una modificación a la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Según habían explicado las diputadas Gloria Navas y Priscilla Vindas, de Nueva República (PNR) y del Frente Amplio (FA), ese proyecto de ley tiene el problema de que reconoce que el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada fue derogado en el 2019, sobre lo cual hay una polémica.

Ese es el numeral que permite las intervenciones telefónicas para este tipo de delitos mediante la declaratoria de procedimiento especial.

Navas y Vindas sostienen que el plan es peligroso porque la vigencia o no del artículo 2 se debe resolver en los Tribunales de Justicia.

“Haría que se caigan los casos de Cochinilla, Diamante y el Azteca”, dijo la legisladora frenteamplista.

Cochinilla y Diamante versan sobre presuntos actos de corrupción en la adjudicación y manejo de contratos de obra pública del Gobierno y de las municipalidades, respectivamente, mientras que el Azteca es sobre una banda narco que se habría vinculado a 17 funcionarios públicos, la mayoría del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

“Existe un concenso de archivar este proyecto, pero se siguen presentando mociones a todos los proyectos del orden del día (en la Comisión de Seguridad). En este momento, estamos con alrededor de 700 mociones en conjunto, si no es que más porque se presentaron más mociones durante la sesión.

“Las compañeras de comisiones nos informaron que estuvieron acá hasta las 11 p. m. haciendo frente a la cantidad cuantiosa de mociones que fueron presentadas y que es vidente que el trasfondo de esto es entorpecer el camino de la comisión”, aseveró Priscilla Vindas.

La Nación buscó a la diputada Delgado, pero una asistente dijo que estaba preparando una reacción que haría pública.

La polémica del artículo 2 Copiado!

Según había explicado un reportaje de La Nación, la polémica sobre la vigencia del artículo 2 obedece a lo siguiente:

En el 2017, la Asamblea Legislativa creó la Ley número 9481, la cual ordenó crear una jurisdicción contra el crimen organizado y derogaba los artículos 2, 3, 6 (parcialmente) 7 y 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, pues ya no iban a ser necesarios.

La Ley 9481 iba a entrar a regir en octubre del 2018, pero por falta de presupuesto, los diputados aprobaron otro proyecto para aplazarla hasta el 14 de octubre del 2019.

Luego, una vez más, la aplicación de la norma debió demorarse, esta vez de forma indefinida, pero la nueva postergación rigió a partir del 30 de octubre del 2019.

Según la diputada Carolina Delgado, existió un plazo de 16 días (entre el 14 y el 29 de octubre del 2019) en que la Ley 9481 se hizo efectiva y, por ende, derogó los artículos de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (8754), entre ellos el artículo 2.

Por ello, ella insiste en que se debe restituir el artículo 2, pero los demás diputados sostienen que ello implicaría reconocer la derogatoria y poner en riesgo casos de crimen organizado.

“Hoy, dependiendo de donde lo juzguen, a usted le pueden aplicar el artículo 2 porque creen que está vigente y en otros juzgados le van a decir que no lo van a aplicar porque creen que no está vigente, entonces no tenemos igualdad ante la ley”, había señalado Delgado.