Carlos Alvarado culpa a Contraloría de fallido plan para llevar Internet a escuelas

El presidente Carlos Alvarado responsabilizó a la Contraloría General de la República (CGR) por el fracaso en la construcción de la Red Educativa del Bicentenario, una de sus principales promesas de campaña para llevar Internet de banda ancha a 2.139 centros educativos de todo el país.

Tanto el Poder Ejecutivo como el órgano contralor intercambiaron culpas y reproches, luego de que este viernes se diera a conocer que el Ministerio de Educación (MEP) postergó indefinidamente esa meta del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT).

El mandatario cuestionó a la Contraloría por paralizar el convenio suscrito entre el Ministerio y la Fundación Omar Dengo, para que fuese esa organización la responsable de diseñar la red y contratar a los proveedores necesarios para su ejecución.

“Se tenía un plan con la Fundación Omar Dengo para hacer las conexiones, se estaba avanzando con ese plan y eso iba bien. Por otro lado, teníamos una forma de financiar toda esa conexión, inclusive con equipos, que es el proyecto de Alfabetización Digital.

”Pero después de 30 años de que el MEP trabaja con la Fundación Omar Dengo, la Contraloría dijo que la Fundación no podía hacer eso, después de 30 años. Y por otro lado, la Asamblea Legislativa no ha aprobado el proyecto Alfabetización Digital.

”Yo tengo que decir que después de trabajar tres años o más para sacar eso adelante y 30 años la Fundación Omar Dengo (en conjunto con el MEP), que vengan a decir a esta altura (la Contraloría) que no se puede hacer, que tengamos $300 millones de Fonatel parqueados y que no se doten para conectar a nuestra niñez y juventud, eso es frustrante”, dijo el mandatario este viernes 25 de marzo, luego del acto donde se presentó el Tren Eléctrico Limonense de Carga (Telca).

¿Considera que hay una cuota de responsabilidad de la Contraloría?, le consultó La Nación al mandatario. Carlos Alvarado contestó: “Sí. Y de la Asamblea Legislativa. De los intereses, que no sé cuáles son, que no sé por qué no trascienden, de que esto no pueda pasar. Sí, yo veo cuotas de responsabilidad, sí las veo”.

En octubre pasado, la Contraloría ordenó paralizar de manera inmediata la Red Educativa del Bicentenario para conectar centros educativos, debido a impedimentos legales y técnicos relacionados con el convenio con la Fundación Omar Dengo.

Debido a que al actual gobierno le resta poco más de un mes en el poder, los supuestos yerros no pueden ser corregidos. Por ello, el Ministerio de Educación Pública solicitó excluir la meta del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

Con esa decisión, cerca de 67% de escuelas y colegios públicos continuarán trabajando con conexiones menores a los 10 Mbps, lo cual hará más profunda la brecha entre las condiciones de conectividad de centros educativos públicos y privados.

Descargo de la Contraloría

El órgano contralor, por otra parte, depositó la culpa en el Ministerio de Educación Pública mediante un pronunciamiento por escrito y reprochó incumplimientos e ineficiencias de esa institución.

“No es de recibo que se justifiquen incumplimientos, ineficiencias o decisiones de la Administración del MEP en la orden emitida por la CGR, para con esa base excluir metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones”, remarcó la Contraloría.

En su mensaje, el ente contralor añadió que el MEP no ha sido capaz de llevar conectividad de banda ancha a todos los centros educativos de Costa Rica aún y cuando desde hace 18 años existían convenios con ese fin.

[ Contraloría achaca al MEP 18 años de fracasos para llevar Internet a escuelas ]

La Red Educativa del Bicentenario fue anunciada por el presidente Carlos Alvarado en agosto de 2018. El costo total ascendía a $350 millones. El proyecto procuraba conectividad por medio de fibra óptica, infraestructura y equipo. Ahora será el futuro gobierno, a partir del 8 de mayo, el que decida si resucita la iniciativa o propone otra solución comenzando desde cero.

El mandatario Alvarado insistió en que el MEP no está desistiendo del proyecto con esta decisión. “Lo que particularmente dice es que no teniendo certeza de los mecanismos y de la aprobación del proyecto por parte de la Contraloría, lo que no está comprometiendo es una fecha para concluirlo, pero es un plan al que el país no puede renunciar”.

La Red Educativa del Bicentenario (REB), que iba a dar velocidades desde 15 hasta 100 Mbps, tenía dos componentes. Uno a cargo del MEP, que abarcaba las 2.139 instituciones, y otro encargado a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que debía llevar Internet a 2.375 centros educativos, con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

Mientras el del MEP quedó varado, la Sutel avanza muy lentamente. A diciembre del 2021, solo había conectado 52 escuelas, apenas el 1,1% del total.