Nuestra batalla no es el marchamo per se, que además hay que decir ayuda a muchos pequeños empresarios. Hubiera deseado que tal vez el umbral fuera más acotado, pero eso depende de las realidades legislativas, las cuales también los analistas deberían deben poner bajo su análisis porque, si el analista solo se rige por lo superficial, hubiera predicho cosas como que no hacíamos la reforma del 2018, que no pasaban los 16 proyectos de la OCDE, que no pasaba la educación dual, que no pasaba el teletrabajo y, sin embargo, es una realidad.