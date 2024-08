Cambio de logo del Teatro Nacional por símbolo del gobierno desata críticas

El gobierno retiró el logo del Teatro Nacional de la foto de perfil de esta institución en Facebook y, en su lugar, puso el símbolo de la administración de Rodrigo Chaves, que consiste en una silueta del mapa de Costa Rica. El cambio, efectuado el pasado viernes 16 de agosto a las 10 a. m., desató fuertes críticas. Hasta el mediodía de este lunes 19 de agosto, 688 personas habían comentado la publicación. A ello se suman 1.500 reacciones, entre ellas 701 “me enoja”.

El logo tiene 127 años de antigüedad. Data de 1897, año de la inauguración del recinto artístico. El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, argumentó que el cambio demuestra que, en su cartera, no hay “principados”. Sin embargo, numerosos usuarios sostienen que el Teatro Nacional, adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), debe ser un órgano apolítico.

Para historiador del arte y autor de múltiples investigaciones sobre el Teatro Nacional, Leonardo Santamaría, la sustitución muestra la intención de colocar el poder político sobre las instituciones culturales: “Dicha práctica no es común en otros países ni en grandes instituciones culturales públicas, por ejemplo los casos de Francia y México, que siempre han sido referentes a nivel internacional y latinoamericano en cuanto a institucionalidad cultural”.

“La estrategia de comunicación de Casa Presidencial no es acertada y lo que refleja es el afán de representar dominio y pretender que las instituciones le pertenecen al gobierno, cuando eso no es así. Las instituciones son públicas y los gobiernos solo las administran temporalmente. La metáfora de las instituciones culturales como ‘principados’, que deben ser unificados por el poder, dice mucho de la visión del actual gobierno”, continuó el investigador.

Además, usuarios en redes estimaron que el emblema del Teatro forma parte de su identidad, especialmente porque esa institución fue declarada el primer símbolo arquitectónico nacional en febrero del 2018, lo que la ubica al mismo nivel que el escudo, el himno nacional, la guaria morada y la carreta.

El cambio en la foto de perfil se produjo un mes después de que el gobierno nombró a Jorge Rodríguez Vives, exministro de Comunicación, como jerarca de Cultura, el pasado 11 de julio.

LEA MÁS: Jorge Rodríguez Vives anunciará cambios en Cultura y plan de trabajo en 15 días

Durante una entrevista realizada este 19 de agosto en el programa radial Nuestra Voz, Rodríguez aseguró que el objetivo del cambio es hacer evidente que solo hay un Ministerio de Cultura.

“No hay 25 principados que cada uno trabaja desarticuladamente. Las instancias del sector cultural todas dependen de lo que se haga o no en el Ministerio. El logo del Teatro Nacional no está siendo eliminado. Seguirá en el telón, seguirá en la infraestructura patrimonial que es el teatro; esto solo es un primer impulso a esta agenda de trabajo”, señaló el jerarca.

El símbolo del gobierno, de colores dorado y azul, es utilizado por todas las instituciones y ministerios del país, por orden de Casa Presidencial. Solo se exceptuaron el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Cuando se presentó el logotipo del gobierno, en setiembre del 2023, el ministro Rodríguez dijo que fue diseñado por funcionarios de la Presidencia. Sin embargo, en enero del 2024, el productor audiovisual Christian Bulgarelli lo refutó y aseguró que la identidad gráfica del gobierno fue elaborada por su empresa Nocaut, como parte de un contrato de $405.000 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

LEA MÁS: Presidencia se atribuyó erróneamente autoría de nuevo logo, dice Bulgarelli

Este lunes, La Nación preguntó al Ministerio de Cultura quién dio la orden de cambiar la foto de perfil y por qué se eligió el símbolo de la administración Chaves Robles en su lugar; sin embargo, no se obtuvo respuesta. La institución tampoco respondió si el cambio en la imagen se dio por orden del ministro Jorge Rodríguez.

El Teatro Nacional fue inaugurado el 19 de octubre de 1897 y es símbolo arquitectónico nacional desde 2018. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Emblema del Teatro Nacional proviene de monograma de 127 años

El historiador del arte, Leonardo Santamaría, explicó a La Nación que el emblema de la institución se inspira en un monograma que tiene 127 años de historia, y que se encuentra en el piso de mármol del vestíbulo del edificio desde su inauguración, en 1897.

“El monograma está presente en mármoles originales, así como en el matasellos antiguo, todo de la década de 1890. En ese sentido, puede argumentarse que el monograma distingue al Teatro Nacional desde hace casi 130 años. Sin embargo, el logo actual es un rediseño del monograma original”, explicó el historiador.

Asimismo, Santamaría consideró que los argumentos que dio el ministro Jorge Rodríguez la mañana de este lunes son problemáticos, ya que pretenden homogeneizar “por capricho” la imagen de las instituciones adscritas a Cultura y Juventud.

La Nación también consultó el criterio del músico y exministro de Cultura, Manuel Obregón, quien afirmó que fue un error remover el emblema del teatro.

“Es un cambio que no representa a una institución de tantos años como el Teatro Nacional, el logo del teatro está tan posicionado que no le veo mucho sentido al cambio. A mí personalmente no me gusta; el cambio no aporta mucho”, declaró Obregón.