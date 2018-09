En Puntarenas, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, reaccionó así: “El proyecto de ley sigue su curso incluso en el contexto, pero se pierde una oportunidad de diálogo que hemos defendido desde el inicio de esta administración. Yo espero que, poco a poco, recapaciten y vuelvan a las mesas de diálogo. Obviamente que es esencial que los dirigentes tengan capacidad de convencer a sus bases y, si no tienen ese liderazgo..., el hecho es que si usted llega a un acuerdo el sábado en la madrugada y no se logra, no estoy hablando de personas, habrá que valorar si realmente están representando a las bases”.