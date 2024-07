Agencia de ONU niega haber incluido visita a empresa de carpas en gira de Gerald Campos a España

El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) negó haber incluido una visita a la empresa de carpas ARPA en la agenda de la gira que Gerald Campos y Carolina Castro, ministro y viceministra de Justicia, hicieron por España del 29 de junio al 7 de julio para conocer el sistema penitenciario de ese país.

El Ilanud financió los tiquetes aéreos de la delegación costarricense y, según el Ministerio de Justicia, elaboró la agenda de la visita, la cual se venía planeando desde hace un año.

Gerald Campos aseguró que en España conoció un modelo de cárceles de carpas, a pesar de que el ahora exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez, aseguró que ni él ni la viceministra entregaron información real sobre el uso de prisiones hechas con este material en Europa. En realidad, no vieron ninguna prisión de lonas.

El Ministerio admitió que, el jueves 6 de julio, los jerarcas viajaron a Zaragoza, a casi 350 kilómetros de Madrid, para visitar las instalaciones de ARPA, compañía que había llegado a Costa Rica a ofrecer su oferta de carpas al despacho del ministro, el pasado 7 de marzo, junto con gerentes de la empresa contratista del Estado, Datasys.

Douglas Durán, director del Ilanud, negó rotundamente que la agenda oficial del viaje incluyera una visita a ARPA o a cualquier otra instalación privada. Detalló que únicamente se pactaron encuentros con los jerarcas del gabinete del Gobierno español y centros penitenciarios estatales.

Ilanud: ‘No tuvimos ninguna reunión empresarial’

“Dentro de la agenda oficial que planteamos, no visitamos ninguna instalación privada y no tuvimos ninguna reunión empresarial en la que estuve presente. Ninguna. Zaragoza no estuvo incluida en la agenda que Ilanud preparó”, declaró el director del Instituto.

“Ilanud preparó una agenda oficial, incluyó únicamente visitas a centros penitenciarios que son del Estado naturalmente, y reuniones únicamente con entes estatales”, agregó.

En tanto, el Ministerio de Justicia informó de que el ministro y la viceministra adquirieron boletos de tren para viajar a Zaragoza, en donde fueron recibidos por Tomás Bujeda Rami, el mismo representante de la compañía que había visitado a Campos en Costa Rica.

En tanto, el Instituto explicó que se encargó de contactar formalmente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España y organizó una agenda que incluía reuniones con el ministro del Interior, José Manuel Albares Bueno, quien en España tiene a su cargo las prisiones.

Asimismo, el Instituto coordinó encuentros con funcionarios de la Secretaría de Estado en la cartera de Justicia, así como visitas a instalaciones penitenciarias.

“La agenda que nosotros organizamos incluyó visitas a prisiones, centros de reinserción social, reuniones con el ministro del Interior, el secretario de Estado, todo oficial”, subrayó Durán.

El director señaló que Ilanud, en cumplimiento de su misión de cooperación internacional, organizó la agenda y adquirió los boletos aéreos en clase turista para los funcionarios costarricenses, ya que estos no contaban con presupuesto.

Según explicó Durán, el Ministerio de Justicia solicitó la cooperación de Ilanud para conocer buenas prácticas en materia de sistemas penitenciarios, reinserción social y administración carcelaria en general, por lo que se eligió España debido a su éxito en esta materia.

El Ministerio de Justicia justificó la visita a ARPA por un estudio de mercado para contratar un sistema constructivo liviano y de fácil montaje para el sistema penitenciario.

