Adrián Torrealba defiende donación de $15.000 a fideicomiso que financió campaña de Rodrigo Chaves

El abogado y directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCS), Adrián Torrealba, defendió este lunes las donaciones de dinero que hizo en el 2021 al fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual financió gastos electorales de la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Tanto el Ministerio Público (MP) como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigan si ese mecanismo funcionó como una estructura paralela de financiamiento, al margen del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Ante los diputados de la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales, Torrealba sostuvo que el fideicomiso fue fundado por un grupo de pensamiento con el objetivo de “estudiar la realidad nacional y aportar ideas”. Agregó que se estudiaba la explorar la posibilidad “de darle una expresión política” de cara a las elecciones nacionales.

No obstante, en reiteradas ocasiones, Torrealba insistió en que él no administró los recursos del fideicomiso. Además, se desligó de supuestos usos irregulares del dinero aportado.

“Yo llegué hasta ahí, yo hago mi contribución y de ahí no tuve ninguna participación adicional en el manejo de los fondos”, manifestó el abogado.

Adrián Torrealba realizó una donación por $5.000 desde una cuenta bancaria personal el 26 de mayo de 2021. Además, el abogado se atribuyó otras dos transferencias, a nombre del bufete Cacio y Cañas, que él preside, por un total de $10.000. Esas transacciones tienen fecha del 17 de marzo y 26 de abril del 2021.

La legislación electoral costarricense prohíbe a las personas jurídicas hacer contribuciones a partidos políticos o candidaturas.

Al respecto, Torrealba sostuvo que, si bien la cuenta aparece a nombre del bufete, los recursos los administra él. “En esa época, por un acuerdo con Scotiabank, lo que existían eran subcuentas donde los distintos abogados teníamos nuestros fondos personales; honorarios, gastos personales, manutención de mi hijo”, afirmó.

El abogado, empresario y directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Adrián Torrealba, compareció este 20 de marzo de 2023 ante la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales. Foto: Captura de pantalla

Torrealba: 'Yo no participé en la administración de los fondos del fideicomiso'

En un informe que el Tribunal Supremo de Elecciones envió al Ministerio Público, el órgano electoral reportó que el fideicomiso Costa Rica Próspera habría cubierto gastos electorales como el alquiler de la sede del PPSD en San José, publicidad, servicios profesionales y de vigilancia, viáticos para giras, salarios del personal, alquiler de vehículos, gasolina y mobiliario de oficina, entre otros.

Ante consultas de los diputados Ariel Robles y Francisco Nicolás, del Frente Amplio (FA) y de Liberación Nacional (PLN), el compareciente aseguró que él no pidió cuentas al fideicomiso por el uso de sus contribuciones.

“Como les dije, yo no participé en la administración de los recursos”, insistió en varias ocasiones Torrealba.

Este fue un intercambio de preguntas y respuestas entre el diputado Robles y el abogado Torrealba:

— ¿Se tenía previsto que el fideicomiso comprara banderas?

— Nunca se habló de eso, al menos.

— Pero con la plata suya compraron banderas.

— No sé, sobre eso no le puedo aportar.

— Usted como abogado dijo que el fin del fideicomiso no era hacer publicidad a un partido, ¿cierto?

— Sí, no era financiar un partido.

— Porque usted sabe que no se puede.

— No se puede, sí.

— Pero lo hicieron.

— No sé, eso no le puedo aportar.

— Cómo que no si a usted le mandaron la misma liquidación que yo tengo en mi mano, que dice: “21 de julio de 2021: se le pagó a don Ramón Fernández Aguilar pago de 50% de banderas”. Así se desarticula todo lo que han querido decir que esto no era para financiar un partido político.

Alega hechos posteriores

Adrián Torrealba refutó en varios momentos de la comparecencia los señalamientos del diputado frenteamplista, al aducir que le imputaba “hechos posteriores” en los cuales no tuvo nada que ver.

Seguidamente, ante consultas de la diputada Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), el abogado se apartó de posibles usos irregulares del fideicomiso del cual él mismo formó parte.

— Si el fideicomiso usó dinero para banderas y actividades propias de un candidato, como recolecciones de dinero, y compra de publicidad, ¿esas actividades usted las conoció?

— No, yo no estuve en la organización de la administración del fideicomiso, entonces yo no sé si se gastó en eso o no.

— Podríamos decir que usted se desvincula de cualquier acción del fideicomiso que haya sido ilícita o contraria a las normas de financiamiento de partidos políticos.

— Absolutamente, sí, me desvinculo.

Directivo en la CCSS

Actualmente, Torrealba funge como representante de los empresarios ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La semana anterior, La Nación publicó que la CCSS cobra al directivo adeuda ¢152 millones por cuotas de la seguridad social, cifra que fue facturada el pasado 6 de febrero de 2023.

No obstante, el miércoles 1.° de marzo, nueve días antes de la fecha en que el directivo debía pagar el monto, la Junta Directiva tomó la decisión de suspender por cuatro meses los procesos de cobro contra trabajadores independientes.

Además, los directivos acordaron suspender, por ese mismo periodo, la condición de morosos a trabajadores independientes.