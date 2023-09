Activista encara a ministra de la Mujer: ‘¡Murió porque no la atendieron y usted no hizo nada!’

Óscar Morera, activista en defensa de las familias víctimas de femicidios, encaró a la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, por una presunta inacción antes de la muerte de Britney Vílchez, una niña de 13 años cuya madre y abuela fueron asesinadas por el padre en el 2016.

La menor murió por causa de un tumor. Morera sostiene que la ministra incumplió una promesa de enviar un oficio para garantizarle atención prioritaria a la niña en el Estado, tal como lo exige la Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio (10.263), de mayo de 2022. Además, le achaca no haber respondido un recurso de amparo que él interpuso en defensa de la menor, ante la Sala IV, en el plazo concedido por los magistrados.

Él es el padre de Eva Morera, joven de 19 años que fue asesinada por su expareja en Heredia en el 2019. Después de lo sucedido, Morera creó un grupo de apoyo para los familiares que sufren las consecuencias de los femicidios.

El pasado lunes, el activista asistió a la Asamblea Legislativa, donde la ministra Cindy Quesada exponía en un foro sobre femicidios en Costa Rica.

De pie, en el salón, Morera mostró una fotografía y le preguntó a la ministra: “¿La conoce?”.

“Sí, las conozco a todas”, respondió Cindy Quesada.

“Ya no la puede ver más. Se murió, se murió porque no la atendieron. Ella tenía una prioridad de atención y no se le dio, y usted no hizo nada, ¡nada!”, reclamó Morera.

La ministra retomó su exposición y afirmó: “El dolor de las familias es muy fuerte y ella murió antes de que yo fuera ministra”.

“¡Ella murió el sábado!”, la contradijo Óscar Morera. “Usted no la atendió, usted dijo que había una carta que mandaba y le daban atención. Se murió en el hospital sola, como un perro, sola, porque no la atendieron, no tuvo atención psicológica. La prioridad existe desde mayo y usted no hizo nada. Yo la tengo grabada diciendo ‘mando una carta y se atiende de inmediato’, ¡y nada!”, le reclamó.

El audio al que hizo referencia corresponde a una reunión efectuada el 28 de noviembre del 2022, en la cual debatieron si era necesario implementar un carnet para acreditar a las personas beneficiarias de la ley 10.263.

Según Morera, la ministra Cindy Quesada aseguró que la atención a las personas sobrevivientes de femicidios sería inmediata y, de no ser así, bastaba con que ella enviara un oficio para que las instituciones cumplieran la ley.

Pese a eso, Óscar Morera y la familia Espinoza consideran que la niña fue víctima de negligencia, desinterés e ignorancia de la ley 10.263, pues no fue atendida con prioridad por parte del Estado.

Britney Vílchez falleció el pasado viernes 22 de setiembre a sus 13 años. Esta fue la fotografía que Óscar Morera le mostró a la ministra Cindy Quesada. (Cortesía familia Espinoza)

Luego de hacer su reclamo en el foro, el activista se retiró del recinto legislativo.

Britney Vílchez era hija de Margarita Espinoza, mujer de 27 años que fue asesinada a machetazos por su esposo, Eddy Vílchez, en Barva de Heredia.

El hombre fue condenado en el 2017 a 71 años de prisión por dos homicidios simples y una tentativa de homicidios, porque no le bastó con arrebatarle la vida a su esposa, sino que lo hizo también con su suegra, Mayela Arce, e intentó hacerlo con su suegro, Álvaro Espinoza.

Britney y su hermanito Keylan, de un año, estaban en la casa, pero se salvaron gracias a su tío, de 14 años, quien se encerró en un cuarto junto con ellos. Desde entonces, los menores vivían con su tía, Miriam Espinoza.

Sin embargo, el pasado viernes 22 de setiembre, la niña falleció en el Hospital México.

La Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio, que entró a regir en mayo de 2022, establece que familiares de víctimas de femicidio tienen derecho a atención prioritaria y garantía de acceso irrestricto a diferentes servicios estatales, entre los que se encuentran la asistencia médica, psicológica y psiquiátrica bridada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Morera asegura que esa atención no se le brindó de forma oportuna a Britney. Explicó a La Nación que la pequeña padecía dolores de cabeza, vómitos y depresión; no obstante, cuando visitaba el centro médico, solamente le recetaban acetaminofén, al considerar que los síntomas eran resultado del proceso traumático que vivió, pese a que “nunca la refirieron a un psicólogo”.

Al ver esta situación y considerar la posibilidad de que la niña padecía algo más, pero no se le daba atención prioritaria, el activista interpuso un recurso de amparo.

Britney Vílchez, menos de 13 años, cuya familia fue víctima de un femicidio. Foto: (Cortesía familia Espinoza)

Ministra no contestó recurso de amparo a tiempo

Los magistrados pidieron rendir un informe al respecto la jerarca del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Yorleni León; la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Adilia Caravaca, y la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada.

León y Caravaca respondieron al recurso el 28 de agosto; sin embargo, hasta el pasado lunes 25 de setiembre, Cindy Quesada no había rendido su informe. Los magistrados constitucionales emitieron una constancia de que la ministra no se pronunció en el plazo máximo de siete días.

El recurso de amparo no había sido resuelto cuando Britney murió el viernes 22 de setiembre producto de un tumor cerebral que le fue diagnosticado 20 días antes de su deceso.

“Hago constancia del abandono y desidia estatal en su caso. Solicitamos continuar con el recurso, para establecer las responsabilidades y, al menos de forma póstuma, hacerle justicia a Britney”, añadió Morera.

El martes 26 de setiembre a las 2:50 p.m. de la tarde La Nación preguntó a Quesada por qué no rindió informe a los magistrados; también se le consultó si ya había contestado el recurso. La jerarca no respondió estas dos preguntas.

Ese mismo día, dos horas después, a las 5:05 p. m., la ministra firmó su informe y lo envió a la Sala Constitucional.

Cindy Quesada es ministra de la Condición de la Mujer desde el inicio de la administración Chaves Robles. En principio, ella también ocuparía el cargo de presidenta ejecutiva del Inamu, pero esto no se dio porque no cumplía los requisitos.

Ministra asegura que el Inamu ha sido diligente

La Nación le consulto a la ministra si estaba al tanto de que no se respetó la atención prioritaria de Britney y, de ser así, qué gestiones hizo para resolver la situación.

El departamento de prensa del Inamu respondió que, como existe un recurso de amparo en curso, Quesada no se referiría al tema.

Sin embargo, la jerarca aseguró que “en todo momento hemos sido diligentes en brindar el apoyo requerido. El Inamu, como entidad operativa, en todo momento ha estado pendiente de que se brinden los apoyos a las personas que lo requieren”.

Agregaron que desde el femicidio de Margarita Espinoza, en 2016, brindaron una serie de acompañamientos a la familia de la fallecida y solicitaron atención psicoterapéutica y médica prioritaria a la CCSS.

No aclararon si se dio seguimiento a que esa atención prioritaria. Tampoco detallaron si tomaron acciones para garantizar la pronta atención de la enfermedad de la menor.

Sostuvieron que la no existencia de un carnet “no implica que el Inamu haya dejado de gestionar ante las otras instituciones los apoyos requeridos”.

‘Britney fue abandonada por el Estado’ Copiado!

Don Óscar Morera considera que la ministra Quesada es responsable del fallecimiento de Britney. El lunes 22 de agosto, cuando encaró a la jerarca, él se lo dijo.

En 2019, luego de perder a su hija, don Óscar Morera creó un grupo de apoyo a familias de víctimas de femicidios. Foto: (Jose Cordero)

Don Óscar también recriminó que la ministra lo tratara, en su criterio, de forma “condescendiente y arrogante” cuando él la enfrentó. Además, cree que no reconoció a Britney y la confundió con su hija, Eva.

“Britney fue abandonada en múltiples ocasiones por el Estado. No les importó su tragedia, no les importó su dolor, pero lo peor, no les importó sus derechos, que por desidia, indolencia o alevosía se le negaron hasta el día de su muerte”, declaró Morera.

Cuando don Óscar la enfrentó, Quesada respondió: “Quisiéramos tener muchísimo más personal, muchas veces nos toca a nosotras también asumir la atención de menores de edad que le corresponde a otra institución. Aquí están las funcionarias del Inamu, pocas que tenemos en el área de atención de la violencia, porque esa es una realidad. No voy a ponerme aquí a discutir a cuántos (casos) sí se ha logrado darles la atención y el seguimiento, que creo que son bastantes”.