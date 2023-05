Acta evidencia que Procomer rompió con Cinde sin tener un plan para atraer inversiones

La Junta Directiva de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) decidió, por mayoría, rescindir el convenio con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) para la atracción de inversión extranjera directa (IED) sin siquiera conocer la alternativa planteada por el Gobierno de Rodrigo Chaves.

Fue el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, quien sometió a votación el rompimiento con Cinde “atendiendo una instrucción directa del Poder Ejecutivo”. El acuerdo se tomó el 3 de mayo anterior, en una sesión extraordinaria convocada únicamente para conocer ese tema.

El acta N.° 410-2023 evidenció que el ministro ignoró las preocupaciones externadas por cuatro directivos, quienes le instaron a aplazar la votación hasta analizar la nueva apuesta para la atracción de inversiones que el Gobierno le ordenó a Procomer, en sustitución de Cinde, una agencia privada, apolítica y sin fines de lucro.

Gerente de Procomer: Borrador tiene que ser confidencial

De hecho, fue hasta ese momento en que el ministro Tovar le ordenó a Pedro Beirute, gerente general de Procomer, proceder a elaborar “un borrador” de la propuesta para que esa institución asuma, a partir de agosto próximo, la labor de atraer empresas extranjeras a Costa Rica.

Tovar indicó en la sesión que giró una instrucción “el día de hoy (3 de mayo para el lector) a este señor (Pedro Beirute) para que en un plazo no mayor a dos semanas, nos presente una propuesta para aprobarla”.

Beirute, quien recién en enero anterior intentó ser el nuevo director ejecutivo de Cinde, accedió a elaborar la antepropuesta “bajo la única salvedad de que se tratará de un borrador para que se maneje con confidencialidad”, según manifestó el funcionario en la sesión.

El gerente general planteó esa condición de secretismo para “que no se malinterprete que es una versión final”, según se consigna en el acta que le dijo a la Junta Directiva de Procomer.

Directivo: No acostumbro tomar estas decisiones sin antes tener un plan

Los directivos que le señalaron al ministro Tovar la ausencia de una estrategia alternativa por parte del Gobierno fueron Alfredo Volio, de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep); y Sianny Villalobos, de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco); además de Isaías González y Micaela Mazzei, ambos representantes del Poder Ejecutivo.

Incluso, durante la discusión, González, quien es representante del Gobierno en esa Junta Directiva, aseguró que la discusión para romper con Cinde lo “tomó un poco por sorpresa”. El directivo expuso, además, que “no se siente muy cómodo” en votar esa decisión “sin antes ver un plan”.

Agregó que “no está acostumbrado a tomar este tipo de decisiones sin antes ver el plan” alternativo.

Directiva: Procomer nunca se ha dedicado a atraer inversión extranjera

Mazzei advirtió, por su parte, que Procomer debe tomarse el tiempo prudencial para diseñar correctamente esa propuesta porque esa institución pública “no se ha dedicado a inversión extranjera directa nunca”, sino que “ha enfocado sus esfuerzos en exportaciones”.

La directiva, también representante del Poder Ejecutivo, advirtió de que primero “le gustaría ver ese plan antes de tomar decisiones”, debido a que “esto trae riesgos y oportunidades”.

Volio, el representante de Uccaep, manifestó que “le parece que si lo pudieran votar teniendo una claridad de un plan, para todos sería de mayor tranquilidad”. El directivo advirtió de que la decisión debía tomarse con seguridad y con un plan para comunicar, de forma asertiva, el rompimiento con Cinde, para no generar incertidumbre.

Directiva: Es importante comparar los planes de Cinde y Procomer antes de tomar una decisión

Mientras que Villalobos, de Cadexco, consideró que “sí es importante revisar ese plan” porque a pesar de que no tiene dudas de la capacidad de Procomer para asumir esa labor “no quisiera que se desvista un santo para vestir a otro”.

La directiva, quien es presidenta de Cadexco, señaló también la necesidad de convocar a audiencia, ante la Junta Directiva de Procomer, a Marianela Urgullés, quien recién el 18 de abril había sido nombrada nueva directora ejecutiva de Cinde.

Sianny Villalobos consideró que, antes de tomar una decisión, era necesario “ver el plan de Cinde y ver el plan de Procomer”.

Ministro: Someto a votación por instrucción directa del Poder Ejecutivo

No obstante, a pesar de los planteamientos realizados por los directivos, el ministro Tovar procedió a someter a votación el rompimiento con Cinde, pues así se lo había instruido por parte del Gobierno.

“Atendiendo a una instrucción directa del Poder Ejecutivo, solicito a esta Junta Directiva que se instruya a Procomer a “rescindir el convenio Comex-Procomer-Cinde, siguiendo la línea que ya se ejecutó desde Comex esta semana”.

Y “realizar las funciones de atracción de inversión, como lo indica su ley, para aprovechar economías de escala con abordaje completo a las empresas de inversión extranjera directa, simplificación de tramitología para la inversión, mayor foco en inversión fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y generando un uso más eficiente de los fondos públicos”.

El gobierno de Rodrigo Chaves rompió el convenio que sostenía el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) con la agencia Cinde, para atraer inversión extranjera directa al país. En la imagen el mandatario junto con el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar. (Jose Cordero)

Finalmente, la decisión fue aprobada con seis votos a favor y tres abstenciones.

Los votos afirmativos fueron del exministro de Comercio Exterior; Enrique Egloff, de la Cámara de Industrias; Arturo Rosabal, de la Cámara de Comercio; Sianny Villalobos, de la Cámara de Exportadores; Rigoberto Vega, de la Cámara de Agricultura; y Víctor Umaña, el tercer representante del Poder Ejecutivo.

Se abstuvo el representante de Uccaep, Alfredo Volio, así como los otros dos representantes del Gobierno: Isaías González y Micaela Mazzei.

Al concluir la votación, González insistió en que se abstuvo “ya que no está de acuerdo con el punto, pues mientras no tenga un plan, no se cuenta con las condiciones para tomar una decisión final al respecto”. Misma posición expresó Mazzei.

En tanto, Volio consideró que es “demasiado relevante tener el plan para poder apoyar la propuesta, por lo que se abstiene”. Aclaró, además, que no vota en contra de la medida.

La sesión extraordinaria culminó luego de una hora y 18 minutos.