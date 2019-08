“No podemos permitir que un grupo que quiere debilitar el proyecto excluyendo salud y policía, por ejemplo, como si la salud no fuera un servicio esencial para los costarricenses, como si la seguridad de los costarricense pudiera cuestionarse como servicio esencial, no pueden admitir si quiera un servicio mínimo porque la gente no se puede ‘medio morir’, no podemos permitir que la gente sea ‘medio protegida’.