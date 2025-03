Pista de Aeropuerto de Liberia ‘no volverá a dar problemas’, promete MOPT tras finalizar arreglo

La empresa MECO finalizó los trabajos de rehabilitación en la pista del Aeropuerto de Liberia y, según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la terminal aérea no volverá a sufrir cierres, cancelaciones o desvíos de vuelos a causa de problemas en la superficie de ruedo donde aterrizan las aeronaves.

Así lo afirmó el jerarca de ese ministerio, Efraím Zeledón, al anunciar que las obras de rehabilitación que se reanudaron en diciembre anterior ya están en un 99% y solo quedan algunas tareas de drenaje que se entregarán en los próximos días. Los trabajos incluyeron la sustitución completa de la carpeta asfáltica, la cual presentaba huecos y deterioros que impedían a algunos aviones de mayor tamaño aterrizar en ese aeropuerto.

“Lo importante para el sector turismo y para los empresarios de Guanacaste es que la situaciones que generaron este problema no se van a volver a repetir, es decir, no vamos a tener más huecos en la pista, no vamos a tener más vuelos desviados, ni más cancelaciones, producto de la pista que ahora sí está en buenas condiciones”, dijo el ministro.

Pista aeropuerto de Liberia después de las obras de reparación.

Por su parte, el director de Aviación Civil, Marcos Castillo, indicó que las obras pendientes se entregarían en los próximos 15 días. Al ser consultado por las eventuales sanciones que enfrentaría la constructora MECO a causa de los atrasos registrados el año pasado, previo a la presentación de la ingeniería de valor que detuvo las obras, Castillo indicó que corresponderá a la Comisión Nacional de Emergencias determinar si contractualmente es posible aplicar sanciones.

MECO había recibido la orden de inicio para reparar la pista el 8 de marzo del año pasado y debía entregar los trabajos en un plazo de seis meses; sin embargo, las obras se suspendieron desde junio inicialmente por las lluvias y luego porque la empresa presentó una ingeniería de valor, pues alegaron que tras las primeras intervenciones hallaron que los trabajos requeridos eran menores a los contratados.

No obstante, un informe elaborado por el jefe de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la DGAC, David Rojas, se advirtió que con la propuesta de MECO se cambiaría “sustancialmente” el objetivo de la contratación, pasando de una rehabilitación de la estructura del pavimento a un simple recarpeteo. El ingeniero señaló, además, que la constructora presentó la propuesta luego de que la unidad ejecutora notificara los incumplimientos a las especificaciones técnicas del contrato, específicamente relacionados con los parámetros del asfalto colocado, por lo que con esta propuesta buscaba desviar la atención respecto a los incumplimientos.

Esas advertencias fueron desoídas por el MOPT y Rojas más bien fue separado de la unidad ejecutora del proyecto, luego de que ese ente se inhibiera de aprobar la propuesta alegando de que existía un conflicto técnico ya que ellos mismos habían elaborado el cartel, por lo que se buscó a otros expertos que avalaran la propuesta de MECO.

Finalmente, en diciembre anterior, tras avalar la ingeniería de valor, se reanudaron las obras de rehabilitación, las cuales según el MOPT representaron una reducción en el costo de alrededor de $6 millones.

De acuerdo con la orden de reinicio de obras, a la empresa se le había otorgado plazo hasta el 18 de marzo para completar los trabajos en la estructura de pavimento de la pista y hasta el 18 de mayo para terminar las labores pluviales.

La intervención mayor había sido contratada a MECO por $41,7 millones, mediante un procedimiento de emergencia que actualmente está siendo investigado por la Asamblea Legislativa, ya que expertos han señalado que no existía nexo causal entre la tormenta Bonnie (que originó el decreto de emergencia) y el deterioro en la pista.

Además, producto de ese mismo proceso el presidente Rodrigo Chaves, destituyó a Luis Amador, quien fungía como jerarca de Obras Públicas, asegurando que se diseñó un cartel a la medida para favorecer a MECO, mientras que Amador sostuvo en diciembre anterior que recibía presiones de Chaves para adjudicar a la empresa Pedregal.