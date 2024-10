Aviación Civil removió a ingeniero opuesto a cambios en arreglo de pista en aeropuerto de Liberia

La Dirección General de Aviación Civil separó del cargo al jefe de la unidad ejecutora del proyecto de rehabilitación de la pista del aeropuerto de Liberia, Guanacaste, luego de que rechazara revisar la propuesta de ingeniería de valor presentada por MECO para modificar los diseños de las reparaciones.

Así consta en el oficio DGAC-DG-OF-1971-2024, firmado por el director de Aviación Civil, Marcos Castillo, mediante el cual se solicitó la suspensión del contrato para la reparación de la pista de aterrizaje.

El documento, incluido en el expediente del proyecto del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), menciona que luego de que MECO informara a la unidad ejecutora su intención de presentar la ingeniería de valor, ese ente técnico manifestó que no aceptaría la propuesta ya que el contrato no contempla esa opción, por lo que debían ajustarse a los términos de referencia y condiciones contractuales o se aplicarían las respectivas cláusulas por incumplimientos.

David Rojas, acudió junto a la jefa de Aeropuertos, Silvia Jiménez, a la Comisión de Infraestructura en la Asamblea Legislativa, el 27 de mayo. Ambos ratificaron que no había nexo entre la tormenta Bonnie y los daños en la pista del aeropuerto de Liberia.

La ingeniería de valor es una metodología que busca optimizar el costo y la funcionalidad de un proyecto sin sacrificar su calidad. En la construcción implica analizar los materiales, procesos y diseños para identificar áreas donde se puedan reducir costos y garantizar que se cumplan los objetivos del proyecto.

MECO justificó el nuevo planteamiento porque dijo haber descubierto que las obras requeridas en las pista eran menores a las contratadas y, además, enfrentaba problemas para cumplir con los parámetros de asfalto establecidos.

En el recuento de los hechos, Castillo agregó que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), les indicó que el hecho de que se presentara la propuesta no significaba que esta sería aprobada, aunque aclaró que el marco regulatorio sí permitía este tipo de modificaciones.

Posteriormente, el encargado de la unidad ejecutora, David Rojas, emitió un oficio en el que manifestó a la Dirección Ejecutiva que debía ser “un tercero especialista en pavimentos aeroportuarios”, el que evaluara y aprobara cualquier propuesta de “ingeniería de valor”. La razón, dijo, es que existía un “conflicto técnico” ya que su departamento había sido el responsable del diseño plasmado en el pliego de condiciones y planos constructivos de la contratación.

Debido a esa manifestación, Aviación Civil gestionó la contratación de un consultor externo, quien habría iniciado las visitas de campo y el análisis de la propuesta de MECO en las primeras semanas de agosto.

Orden de modificación para arreglos en pista de Liberia

El documento agrega que la constructora presentó una mejora a la ingeniería de valor, considerando las recomendaciones del consultor. El 13 de setiembre se solicitó al ingeniero a cargo de la unidad ejecutora, firmar la orden de modificación para girar la instrucción a la empresa de que reiniciara los trabajos en la pista.

En el oficio del director de Aviación Civil se indica que la unidad ejecutora emitió una serie de conclusiones y modificaciones, pero que Rojas no firmó la orden de modificación, por lo cual no se podía dar la orden de reinició a MECO.

El documento no detalla las razones que indicó el ingeniero en el oficio en el cual manifestaba que no se podía dar la orden de reinicio a la empresa constructora. Asimismo, se agrega que el 1.° de octubre, el consultor externo Fabian Alejandro Schvartzer, presentó su informe final, el cual fue remitido al ingeniero David Rojas, pero este no lo respondió.

El acuerdo de sustituir a Rojas como ingeniero a cargo de la unidad ejecutora se tomó en la sesión del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) el mismo 1.° de octubre.

”La Subdirección General de Aviación Civil, mediante el oficio DGAC-DGOF-1847-2024, del 26 de setiembre del 2024, presenta para el conocimiento y la resolución de los directores del Consejo Técnico, en el que remite el informe relacionado con la solicitud para elaborar la adenda a la carta de compromiso para sustituir al profesional responsable de la Unidad Ejecutora, en el marco de la licitación número 2023PX-000239-0006500001, denominada “Rehabilitación por emergencia de la pista y obras hidráulicas del AIDOQ”.

Según el documento, se acordó que de conformidad con el criterio y la recomendación contenida en los oficios DGAC-DG-OF-1847-2024, así como con el artículo 15 del Reglamento para el funcionamiento y fiscalización de las unidades ejecutoras en proyectos de emergencia de la CNE, y en aras de que el proyecto en la pista de aterrizaje y despegue avanzara, debido a su urgencia, se sustituyera a David Rojas Alfaro, como profesional responsable de la unidad ejecutora.

En el oficio se indica que desde el 4 de octubre David Rojas no funge como ingeniero responsable de la unidad ejecutora, pero no aclara si el mismo continuaría en su cargo como jefe de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la DGAC.

El 7 de octubre ante los diputados de la Comisión de Guanacaste, el director de Aviación Civil, indicó al ser consultado sobre la existencia de procedimientos administrativos contra los funcionarios de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, que no había procesos abiertos, pero se ordenó una investigación por presuntos incumplimientos de funcionarios responsables de la fiscalización del proyecto.

Además en esa misma comisión el ministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla, descalificó la experiencia de los miembros de la unidad ejecutora al ser consultado sobre la experiencia del consultor contratado: “La diferencia entre el currículo de la gente que tenemos en Aviación Civil como técnicos y el experto extranjero es abismal”, dijo.

El 9 de octubre, en respuesta a una consulta de este diario, Aviación Civil, indicó que se había ordenado “la apertura de una investigación preliminar”, para analizar las recomendaciones dadas en un informe de auditoría en el cual se advirtió sobre “posibles actuaciones contrarias al bloque de legalidad; y eventuales incumplimientos del contratista y de los funcionarios responsables de fiscalizar y aprobar en la etapa de ejecución contractual”.

Agregaron que la finalidad de la investigación es acreditar o desacreditar cualquier situación irregular que pudiera servir para tomar acciones o establecer responsabilidades en caso de que procedan. Cabe destacar que para el momento de esa respuesta, Rojas ya había sido separado de sus funciones.

Denuncia de Rojas sobre daños en pista de Liberia

David Rojas fue uno de los ingenieros que denunció ante los diputados de la Comisión de Infraestructura haber recibido presiones por parte del ahora exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo y el ahora exministro de Obras Públicas, Luis Amador, para que certificara que existía una relación entre los daños que presentaba la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós y el impacto de la tormenta Bonnie, en julio del 2022.

Según lo declarado por el funcionario, esa era la pretensión de los jerarcas pese a que el mismo informe se sustentaba en datos inexactos y hasta contenía fotos que no correspondían a la emergencia.

La dependencia a su cargo, también emitió el oficio en el que se advertía de que era ilegal incluir la obra como emergencia porque no había un nexo causal entre los daños y los efectos de la tormenta. Igualmente, los ingenieros denunciaron haber sido presionados para firmar el plan de inversión para intervenir la pista vía decreto y posteriormente para elaborar los términos de referencia con celeridad.

La reparación de la pista se contrató mediante un procedimiento de emergencia al ser incluida en el decreto para atender las obras afectadas por la tormenta Bonnie que golpeó al país en el 2022, a pesar de que los daños en esa infraestructura habían sido advertidos desde el 2017.

El arreglo valorado en ¢21.800 millones ($41,7 millones) fue encargado a MECO, pese a no ser la oferta más económica. El presidente de la república, Rodrigo Chaves, denunció supuestas irregularidades en el proceso de licitación que habrían favorecido a la constructora, lo que provocó la destitución, el 12 de marzo, de Luis Amador como ministro de Obras Públicas y Transportes, y la remoción de Fernando Naranjo como director de Aviación Civil.