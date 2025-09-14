Perrito patriótico: mascota de colegio de Tilarán corrió junto a alumnos con Antorcha de la Independencia

Según NTG Costa Rica, Leo es la mascota del Liceo Maurilio Alvarado Vargas, de Tilarán. En la imagen posa junto a un estudiante, quien por ser menor de edad, se le resguarda su identidad. Foto:

Las celebraciones patrias tuvieron un componente enternecedor en Tilarán, Guanacaste. Mientras un grupo de estudiantes del Liceo Maurilio Alvarado Varga corrían orgullosos con la Antorcha de la Independencia, un integrante de cuatro patas se unió al recorrido: se trata de Leo, la mascota del colegio.

LEA MÁS: Siga en vivo el recorrido de la Antorcha de la Independencia 2025: lugares (y horas) por donde pasará

El peludo color café con negro corrió junto a los estudiantes durante unos 58 minutos, por diferentes barrios de Tilarán, según dio a conocer el medio digital NTG Costa Rica.

En videos de redes sociales, se aprecia como el perrito acompaña a un grupo de colegiales. NTG detalló que Leo es conocido por ser un animal cariñoso y que durante su participación en el trayecto le ofrecieron agua para que al igual que los estudiantes se mantuviera hidratado.