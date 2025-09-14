El País

Perrito patriótico: mascota de colegio de Tilarán corrió junto a alumnos con Antorcha de la Independencia

Leo hizo el recorrido junto a alumnos del centro educativo durante 58 minutos

Por Fernanda Matarrita Chaves
Según NTG Costa Rica, Leo es la mascota del Liceo Maurilio Alvarado Vargas. En la imagen posa junto a un estudiante al que por ser menor de edad se le resguarda su identidad.
Según NTG Costa Rica, Leo es la mascota del Liceo Maurilio Alvarado Vargas, de Tilarán. En la imagen posa junto a un estudiante, quien por ser menor de edad, se le resguarda su identidad. Foto: (NTG Costa Rica/NTG Costa Rica)







