El País

Periodista nicaragüense exiliada dice que Costa Rica le sugirió retirarse tras amenazas: ‘justo lo que quiere Ortega’

Comunicadora pidió apoyo a las autoridades nacionales tras recibir amenazas por su trabajo contra el régimen Ortega-Murillo

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La periodista nicaragüense exiliada en Costa Rica, Jennifer Ortiz.
La periodista nicaragüense exiliada en Costa Rica, Jennifer Ortiz. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NicaraguaDaniel OrtegaCosta RicaMinisterio Públicoperiodismo
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.