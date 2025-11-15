Periodista nicaragüense exiliada dice que Costa Rica le sugirió retirarse tras amenazas: ‘justo lo que quiere Ortega’

La periodista nicaragüense exiliada en Costa Rica, Jennifer Ortiz, denunció que las autoridades costarricenses le recomendaron “retirarse del periodismo” como respuesta a las amenazas y advertencias que había recibido por su trabajo sobre el régimen Ortega-Murillo.

“Su respuesta: un “análisis” de riesgo con una recomendación: Retirarme del periodismo, borrar todo el trabajo de Nicaragua Investiga hecho en estos casi 8 años y borrar también mis redes personales. Irme a esconder y nunca comentar nada en ninguna plataforma digital“, explicó en un posteo en sus redes sociales.

En declaraciones dadas al medio nicaragüense 100% Noticias, la comunicadora aseguró que la advertencia se produjo tras recibir información de una fuente interna del Frente Sandinista, que le alertó sobre la existencia de una lista de periodistas nicaragüenses “bajo observación” en Costa Rica, en la cual su nombre figura entre los principales.

Según declaraciones a ese medio, la respuesta habría sido dada por la Unidad de Protección de Testigos del Ministerio Público de Costa Rica.

“Mi respuesta: “Justo lo que quiere Ortega”. Firmé con gusto el documento que deslinda de responsabilidad a esta gente que tuvo tan magnífica idea", dijo la periodista en una publicación de Facebook.

En declaraciones a 100% Noticias, Ortiz aseveró que funcionarios de esa unidad visitaron su vivienda en dos ocasiones para reiterar las sugerencias y ofrecerle ayuda psicológica, la cual rechazó: “Les dije que no necesitaba terapia, sino protección real para mí y mis hijos”.

La Nación remitió consultas al Ministerio Público, sin embargo, seguían en trámite al momento de esta publicación.

Caso de Roberto Samcam

La queja de la periodista trasciende pasados cuatro meses desde el asesinato del exmilitar nicaragüense exiliado en Costa Rica Roberto Samcam.

Samcam fue un férreo opositor del régimen nicaragüense.

Su deceso se produjo el 19 de junio, cuando un hombre entró al condominio Naples, al costado norte de Plaza Lincoln, en Moravia, donde residía Samcam, y le disparó en varias ocasiones.

El asesino ingresó aprovechando que estaban reparando los portones del residencial.

Los testigos señalaron que el pistolero incluso saludó a los trabajadores, “comportándose como un inquilino más”; subió las escaleras hacia el departamento de Samcam y de inmediato se escucharon las detonaciones. El sujeto huyó con ayuda de cómplices.

El exmilitar, de 67 años, recibió ocho impactos de bala, dos en una pierna, dos en el abdomen y los demás en el tórax y las axilas. Falleció en la puerta del baño.

En setiembre, cuatro personas fueron detenidas por el crimen.

Samcam era un mayor retirado del Ejército Popular Sandinista quien se refugió en Costa Rica en julio del 2018, pues era un perseguido político del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En octubre de ese mismo año, él denunció que había infiltrados nicaragüenses exacerbando los ánimos en actos sociales y políticos en Costa Rica.