Nicaragua muestra videos de la periodista Fabiola Tercero tras denuncias de desaparición

Washington exigió al gobierno de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, explicaciones sobre su paradero.

San José, Costa Rica. El gobierno de Nicaragua difundió este martes videos y fotos de la periodista Fabiola Tercero para refutar que estuviera desaparecida como denunciaron Estados Unidos y gremios de prensa internacional, según publicaciones de medios oficialistas.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció en julio de 2024 la desaparición de Tercero luego de que la “policía entró por la fuerza” a su casa, y Washington exigió al gobierno de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, explicaciones sobre su paradero.

“Aquí estoy con mi madre y gracias a Dios con salud al final del día. Estoy aquí en casa. Desaparecida no estoy, nunca (lo) he estado”, dijo la periodista en un video publicado por medios oficialistas.

Tercero, quien no menciona explícitamente si estuvo o no en prisión, aparece vestida de negro y sentada en el patio de una vivienda frente a varios micrófonos de noticieros afines al gobierno.

El portal El 19 Digital, principal medio vocero del gobierno, agregó que la denuncia de la desaparición es parte de una “campaña de manipulación de la derecha golpista y fascista”.

Ortega, quien este martes cumple 80 años, y Murillo, de 74, mantienen un control absoluto en Nicaragua tras las protestas opositoras de 2018 que dejaron unos 300 muertos, según la ONU, y que Managua considera como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

La oposición política y la prensa independiente han sido suprimidas por el gobierno y desde hace siete años unos 304 periodistas nicaragüenses están exiliados, según la ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, que opera desde Costa Rica.

Según medios nicaragüenses editados en el exilio, el pasado fin de semana las autoridades de Nicaragua liberaron al periodista Leo Cárcamo, detenido en noviembre de 2024 y que, al igual que Tercero, estaba con paradero incierto.

Según informes de la oposición, Ortega, en el poder desde 2007, enfrenta problemas de salud por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión.