Nicaragua muestra videos de la periodista Fabiola Tercero tras denuncias de desaparición

El gobierno de Nicaragua difundió videos de la periodista Fabiola Tercero para negar su desaparición, denunciada por Estados Unidos y Reporteros Sin Fronteras.

Por AFP
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, levantan el puño durante la conmemoración del 51º aniversario de la campaña guerrillera de Pancasan en Managua, el 29 de agosto de 2018. La esposa del presidente nicaragüense Daniel Ortega, la "copresidenta" Rosario Murillo, asumirá el mando del Ejército en virtud de una reforma legal aprobada el 25 de marzo de 2025, en primera instancia, por el Congreso. (Foto de INTI OCON / AFP)
Washington exigió al gobierno de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, explicaciones sobre su paradero. (INTI OCON/AFP)







