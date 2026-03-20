¿Perdió su empleo en Pollo Granjero? Estas empresas están recibiendo currículos

Pollo Granjero cerró sus operaciones en Costa Rica. Cuatro empresas están recibiendo hojas de vida.

Tras el cierre de Pollo Granjero en Costa Rica, cuatro empresas informaron a través de sus redes sociales que recibirán las hojas de vida de las personas que quedarán sin empleo como consecuencia de la decisión.

Quiznos, Burger King, Hooters y Chicken Frito difundieron mensajes dirigidos a excolaboradores de Pollo Granjero, en los que expresaron solidaridad y abrieron procesos de recepción de currículos para reforzar sus equipos de trabajo.

¿Dónde enviar el currículum?

Quiznos Costa Rica: Las personas interesadas pueden enviar su hoja de vida al correo: reclutamiento@grupoqzcr.com . También pueden acercarse directamente a las sucursales.

Las personas interesadas pueden enviar su hoja de vida al correo: . También pueden acercarse directamente a las sucursales. Burger King Costa Rica: La empresa invitó a enviar su currículum al correo: reclutamiento@aegroupcr.com .

La empresa invitó a enviar su currículum al correo: . Hooters Costa Rica: Correo habilitado para enviar la hoja de vida: reclutamiento@hooters.co.cr . También se puede acudir directamente a sus restaurantes.

Correo habilitado para enviar la hoja de vida: . También se puede acudir directamente a sus restaurantes. Chicken Frito:

Para personas que perdieron su empleo: WhatsApp 7094-9581



Para propietarios de locales que antes operaban como Pollo Granjero: WhatsApp 8422-5656

El cierre de Pollo Granjero fue anunciado por la propia franquicia mediante sus redes sociales. La marca, propiedad de Corporación Multi Inversiones (CMI), inició operaciones en Costa Rica en el 2013.

Pollo Granjero cerró definitivamente sus puertas en Costa Rica este jueves 19 de marzo. (Jose Cordero)

De acuerdo con la información oficial remitida a La Nación, el cierre de los 96 puntos de venta inició el miércoles 18 de marzo a las 9 p. m. y se completó este jueves. La cadena empleaba a unas 280 personas en el país.