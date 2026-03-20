Economía

¿Perdió su empleo en Pollo Granjero? Estas empresas están recibiendo currículos

Tras el cierre de Pollo Granjero en Costa Rica, varias cadenas de comida rápida anunciaron que recibirán currículos de excolaboradores afectados por la decisión. Estos son los contactos

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Por Sebastián Sánchez
Pollo Granjero
Pollo Granjero cerró sus operaciones en Costa Rica. Cuatro empresas están recibiendo hojas de vida. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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