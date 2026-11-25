Más de la mitad de los costarricenses percibe la situación económica actual del país como mala o muy mala, según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), divulgada este miércoles 25 de noviembre .

El estudio muestra un deterioro sostenido en la percepción ciudadana en el último semestre. Si en mayo 25% de las personas consultadas calificaban negativamente la economía, ese porcentaje se disparó a 43% en setiembre y llegó al 51% en noviembre , según el análisis.

Así, la proporción de opiniones desfavorables creció 26 puntos porcentuales entre mayo y noviembre, según el informe.

El movimiento se produjo en sentido contrario entre quienes tienen una percepción favorable.

El porcentaje de personas que consideran que la economía está muy bien o bien descendió de 40% en mayo a 37% en setiembre y a 28% en noviembre (-12 puntos porcentuales en seis meses).

También disminuyó el grupo que considera que la situación económica es regular: pasó de 35% en mayo a 20% en setiembre y luego a 21% este mes.

La consulta planteada por el CIEP fue: “¿Cómo calificaría en general la situación económica actual del país? ¿Diría usted que es muy buena, buena, mala o muy mala?”

El informe del CIEP sintetiza resultados de una encuesta telefónica de tipo transversal aleatoria, aplicada a costarricenses mayores de 18 años con teléfono celular. El estudio completó 1.000 entrevistas entre el 28 y el 30 de octubre y entre el 2 y el 3 de noviembre.

Con las 1.000 entrevistas completadas y un nivel de confianza del 95%, el CIEP estima un margen de error muestral máximo de ±3,1 puntos porcentuales.

Desaceleración de la actividad productiva

El deterioro de la percepción ciudadana coincide con indicadores económicos que documentan una pérdida de dinamismo en la producción nacional, particularmente en las actividades vinculadas con los mercados externos.

El índice mensual de actividad económica (IMAE) del Banco Central de Costa Rica registró un crecimiento interanual de 2,4% en setiembre de 2026; una desaceleración de 2,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025.

La diferencia es más pronunciada en los regímenes especiales, que incluyen empresas orientadas a la exportación. En setiembre, estas actividades crecieron apenas 0,6%, una reducción de 13,6 puntos porcentuales en su ritmo de expansión frente a un año antes.

Además, su aporte al crecimiento de la producción nacional fue de apenas un 4%.

En contraste, las empresas del régimen definitivo crecieron 3,3% y explicaron el 96% del incremento total del IMAE. El Banco Central atribuye ese comportamiento, entre otros factores, a la construcción, los servicios de educación y salud, las actividades profesionales y administrativas y el comercio.

El BCCR también ha señalado que la desaceleración de los regímenes especiales responde al cese de operaciones de empresas dedicadas a fabricar componentes y tableros electrónicos, así como a la normalización de la producción de implementos médicos después de un crecimiento extraordinario en sus exportaciones durante 2025.

El panorama guarda relación con las advertencias del Informe Estado de la Nación 2026 sobre las dificultades para convertir el crecimiento económico en bienestar para una mayor proporción de la población.