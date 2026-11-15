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Economía

¿Incide el bajo precio del dólar en la desaceleración de las zonas francas? Esto dice el Banco Central

Producción de empresas del sector se ubicaría en un 3% en 2026, frente al 12,7% registrado en 2025, según cifras del Banco Central

Según el Banco Central, el empleo en el sector de zonas francas se redujo de 197.101 a 195.410 entre agosto de 2025 y agosto de 2026.
Según el Banco Central, el empleo en el sector de zonas francas se redujo de 197.101 a 195.410 entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Rafael Pacheco Granados
Mónica Cerdas Gómez