¿Incide el bajo precio del dólar en la desaceleración de las zonas francas? Esto dice el Banco Central

Expertos y organizaciones empresariales tienen varios años de advertir sobre el efecto adverso que tiene el bajo precio del dólar en la competitividad de las empresas de zonas francas en Costa Rica.

La incidencia del tipo de cambio en la actividad de ese sector fue objeto de discusión durante una reciente sesión de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En setiembre pasado, la producción del régimen especial —zonas francas— creció un 0,6% interanual . Sin embargo, este resultado representó una desaceleración de 13,6 puntos porcentuales (p. p.) respecto al crecimiento registrado en el mismo mes de 2025, según el más reciente índice mensual de actividad económica (IMAE).

A pesar de ello, las zonas francas moderaron su contracción en comparación con agosto, luego de 12 meses consecutivos de desaceleración en su ritmo de crecimiento, según el BCCR.

El Banco Central atribuyó el comportamiento del régimen especial al efecto base generado por el crecimiento excepcional de las exportaciones de implementos médicos durante el 2025 y al anuncio del cese de operaciones de empresas dedicadas a la fabricación de componentes electrónicos.

¿Y el tipo de cambio?

En la sesión del pasado 23 de octubre, Henry Vargas, gerente de división banca y supervisión de la División Análisis de Datos y Estadísticas del BCCR, expuso ante la Directiva los factores que han incidido en la desaceleración del régimen especial.

Tras esa explicación, Jorge Guardia, directivo del Banco Central, intervino para señalar que no se había mencionado el tipo de cambio entre los factores que podrían explicar la desaceleración de las zonas francas. Así consta en el acta 6350-2026.

“Usted (Vargas) no mencionó nada que tenga que ver con el tipo de cambio. Bueno, yo concuerdo con usted, pero lo que a mí me parece es que si nosotros no citamos el tipo de cambio como uno de los factores que han afectado las operaciones de zonas francas, ¿por qué no se dice en algún momento? Porque en todos los informes que yo he visto externos al Banco, el principal factor que se menciona es que la desaceleración de este sector tiene que ver con el tipo de cambio , entonces, yo quisiera ver su opinión en ese sentido”, dijo Guardia.

En respuesta, Vargas explicó que, según las consultas realizadas directamente a empresas para un estudio reciente elaborado en conjunto con otros bancos centrales, el principal factor de afectación identificado fue la incertidumbre sobre el entorno internacional, es decir, la falta de claridad sobre lo que podría ocurrir.

La investigación determinó que, en promedio, el 70% de las empresas consultadas en la región señaló que la incertidumbre las afectaba profundamente.

El estudio se basó en encuestas realizadas durante octubre y noviembre de 2025 y analizó el impacto de las tensiones comerciales internacionales en compañías de distintos sectores de la actividad económica de varios países de América Latina.

El bajo tipo de cambio encarece significativamente los costos de las empresas de zona franca. (Cortesía /Cortesía)

Vargas aclaró que el tipo de cambio no figuró entre los aspectos destacados en las consultas directas del BCCR para ese estudio. Sin embargo, mencionó que las cámaras empresariales sí señalan el tipo de cambio como un factor que incide en la actividad de las zonas francas.

La respuesta llevó a Guardia a plantear una pregunta más concreta: si valía la pena que el Banco Central señalara que el tipo de cambio entonces no es uno de los factores que está incidiendo en el comportamiento de la producción y exportaciones de ese sector.

El presidente del Banco Central, Róger Madrigal, intervino en la sesión para reiterar que los factores que afectan la producción del régimen especial tienen que ver con la incertidumbre, según las consultas realizadas por el ente emisor a diversas compañías.

“Habría que hacer una microestructura de costos e ingresos, lo que puede ser es que el margen les haya bajado, pero no porque el margen les haya bajado van a producir menos, siempre con producir más, ganan más , pero eso es una apreciación que requiere contenido empírico, que no lo tenemos en este momento porque no conocemos esas microestructuras de costos y de ingresos en empresas específicas”, agregó el presidente de la autoridad monetaria.

Vargas, por su parte, manifestó que no descartaría el tipo de cambio como un factor que incida en la producción del sector, pero sostuvo que no es el principal .

“Si yo llego a preguntar y son otros aspectos los que se mencionan de primero, quiere decir que ese no es el que más afecta . Habría que averiguar más, a ver si ese (el tipo de cambio), dentro de toda una lista de cuestiones que afectan las decisiones de producción, está presente”, dijo Vargas.

Entre el 6 de noviembre de 2025 y el mismo día de 2026, el promedio ponderado del precio del dólar en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) pasó de ¢503,02 a ¢449,58. Esto representa una disminución de ¢53,44, equivalente a una caída de 10,62% en un año.

Un tipo de cambio bajo afecta a las empresas que perciben ingresos en dólares, pero tienen una buena parte de sus gastos en colones, pues están obligados a destinar más divisas estadounidenses para cumplir con sus compromisos en moneda local.

Lo que explica la desaceleración de zona franca

Henry Vargas, gerente de división banca y supervisión de la División Análisis de Datos y Estadísticas del BCCR, indicó, en la sesión de Junta Directiva del 23 de octubre pasado, que uno de los aspectos que influye en la desaceleración del régimen especial es que, tras el crecimiento extraordinario en el 2025, el sector tenía que normalizarse “en algún momento”.

“Cuando hay una nueva operación, una vez que la escala de planta alcanza su nivel de producción óptimo tiene que llegar a estabilizarse, no podemos esperar que crezca 35% sobre 35% cada año porque sería un crecimiento exponencial lo cual traería más bien otros inconvenientes . Entonces, en la parte de dispositivos médicos era de esperar que eso se normalizara”, explicó.

En el 2026, dijo, ha habido otros factores que hacen que “probablemente” esa desaceleración sea “mucho más” pronunciada, entre ellos la incertidumbre.

“Recuerdan la encuesta que presentamos que se aplicó a distintas empresas sobre lo que estaba pasando en el entorno internacional. El principal factor no era ni siquiera los aranceles que les estaban imponiendo, sino la incertidumbre y sobre esta industria está esa nube oscura todavía de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha anunciado que está haciendo un estudio para ver si impone aranceles adicionales o no ”, mencionó.

Al respecto el funcionario del Central externó que las empresas que ya operan en el país tienen capacidad instalada suficiente para atender incluso una mayor demanda, mientras que otras compañías nuevas se preparan para iniciar operaciones en el país.

También explicó que en la desaceleración del régimen especial ha incidido que en 2025 dos empresas habían anunciado el traslado de operaciones de manufactura de Costa Rica a otros países en Asia.

“La caída en la producción asociada al cierre de operaciones de esas dos empresas (Intel y Qorvo) a partir de setiembre ya no va a estar presente porque ya se concretó el 100% de la salida de esas empresas”, detalló Vargas.

De acuerdo con el Informe de Política Monetaria (IPM) más reciente, el producto interno bruto (PIB) del régimen especial sería de 3% en 2026. Un año antes, según información preliminar del Banco Central, habría sido de 12,7%.

Recortes de personal en zonas francas

A finales de octubre pasado, Róger Madrigal manifestó que la cantidad de trabajadores en zonas francas, como promedio móvil de tres meses, se redujo de 197.101 a 195.410 entre agosto de 2025 y agosto de 2026, es decir, 1.691 menos.

“ No es directamente relacionado con el tipo de cambio , es relacionado con una política de la casa matriz o de la corporación, de reducir personal por la razón que sea y tienen una planta en Costa Rica, pues a Costa Rica le toca una parte”, agregó el jerarca del Central en la sesión del día 23 de octubre

Por su parte, la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) señaló que, aunque los ajustes globales de las multinacionales impactan al país, las condiciones internas de Costa Rica también determinan la permanencia y expansión de operaciones.

“La fuerte apreciación del colón presiona las operaciones de las compañías que reciben sus ingresos en dólares y mantienen costos en colones. De prolongarse esta situación, los efectos trascenderán los resultados financieros y pueden incidir en las decisiones de mantener operaciones en el país, ampliar inversiones y sostener el empleo ”, agregó la asociación.

En tanto, Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), reconoció que parte de los recortes de personal en empresas de zonas francas responde a decisiones de las casas matrices, pero advirtió que estas determinaciones no se toman en abstracto.

A su criterio, “no es razonable” desvincular las decisiones de las multinacionales sobre dónde invertir, ampliar o reducir sus operaciones del comportamiento del tipo de cambio.